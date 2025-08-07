Фото з президентами та вишуканий інтер'єр: ЗМІ показали будинок Джеффрі Епштейна

Семиповерховий особняк на Мангеттені називають "притулком" Епштейна, де він розважав своїх гостей, влаштовував свої знамениті вечірки і виставляв перше видання роману "Лоліта".

У подарунок на 63-й день народження фінансиста і засудженого злочинця Джеффрі Епштейна його друзі надіслали листи, в яких дякували за гостинність. У них була спільна тема: звані вечері, які Епштейн регулярно влаштовував у своєму розкішному будинку у Верхньому Іст-Сайді на Мангеттені. І нарешті журналісти показали, який вигляд має особняк, де, наприклад, 2016 року колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Ехуд Барак захоплювався господарем будинку і писав: "Для багатьох зі своїх гостей ви немов закрита книга, але ви знаєте все про всіх". В особняку Джеффрі Епштейна, який був знайдений мертвим у своїй камері 2019 року, побували журналісти NY times.

Режисер Вуді Аллен писав, як вечері у Епштейна нагадували йому замок Дракули, "де Лугоші тримає трьох молодих вампірів, які керують цим місцем".

Особняк Джеффрі Епштейна на Мангеттені

Але особняк Джеффрі Епштейна не справляє враження похмурого місця. Він витратив роки, перетворюючи семиповерховий таунхаус площею 1950 квадратних метрів на місце, де міг вихвалятися своїми зв'язками з багатими і впливовими людьми.

Джеффрі Епштейн і його відома спільниця Гіслейн Максвелл Фото: Getty Images

Після смерті Епштейна у федеральному ув'язненні 2019 року, яку визнали самогубством, багато таємниць його життя залишаються нерозгаданими. Наприклад, як він сколотив дев'ятизначні статки і чому так багато впливових чоловіків продовжували спілкуватися з ним навіть через довгий час після того, як він став зареєстрованим сексуальним злочинцем.

Скандал з Епштейном торкнувся Дональда Трампа

Білий дім обіцяв оприлюднити подробиці федеральних розслідувань щодо Епштейна та його спільників. Однак цього літа адміністрація Трампа змінила курс.

Фото Епштейна і Дональда Трампа

Щоб пом'якшити негативну реакцію, Міністерство юстиції направило високопоставленого чиновника на зустріч із Гіслейн Максвелл, колишньою соратницею Епштейна, яка відбуває 20-річний термін за торгівлю людьми з метою сексуальної експлуатації. У п'ятницю Максвелл перевели до виправної установи з більш м'яким режимом. Це породило чутки про те, що Трамп може пом'якшити їй вирок або навіть помилувати в обмін на співпрацю.

Протягом багатьох років Максвелл регулярно бувала в нью-йоркському будинку Епштейна, де у неї був кабінет. Але в середині 2010-х років вони з Епштейном розлучилися. Фотографію в рамці, на якій Епштейн був зображений із Трампом і його тодішньою дівчиною Меланією Кнаусс, було обрізано, щоб не було Максвелл.

Також в особняку є фото ще однієї знаменитості MAGA: Стів Беннон, колишній радник Трампа та інтернет-знаменитість, часто тут бував.

Фото знаменитостей, які бували в гостях у Епштейна

Цей будинок був одним із п'яти об'єктів нерухомості, що належали Епштейну по всьому світу. Після звільнення 2009 року з в'язниці у Флориді, де він відсидів 13 місяців за втягнення дівчинки-підлітка в проституцію, маєток слугував йому і особистим притулком, і салоном, де він зустрічався з відомими інтелектуалами, вченими й фінансистами, згідно з судовими документами та інтерв'ю з людьми, які відвідували будинок.

Фото знаменитостей, які бували в гостях у Епштейна

Відвідувачі вважали Епштейна цікавою, розумною і допитливою людиною. Ще однією перевагою було спілкування з молодими привабливими жінками, які блукали по дому і працювали його помічницями.

Який вигляд має особняк Джеффрі Епштейна

Будинок, розташований за два кроки від Центрального парку, був проданий Епштейну 1998 року мільярдером Леслі Векснером, власником L Brands. Епштейн відремонтував і заново обставив особняк в ексцентричному стилі.

Вхід прикрашали десятки протезів очей в оправах. У центральному атріумі висіла на мотузці скульптура жінки у вбранні нареченої.

Інтер'єри будинку Джеффрі Епштейна

У їдальні на першому поверсі Епштейн приймав гостей. Їжа могла бути простою — іноді це був просто шведський стіл із китайською їжею на винос, але прийоми були примітними: іноді виступав фокусник, а іноді виносили дошку, щоб гість міг намалювати схему або написати математичну формулу.

На фотографіях зображено вітрину, заповнену фотографіями в рамках, що демонструють зв'язки Епштейна з деякими з найбільш впізнаваних людей світу. На них Епштейн посміхається поруч із Папою Іоанном Павлом II, Міком Джаггером, Ілоном Маском і Фіделем Кастро.

На фотографіях також були присутні 42-й президент США Білл Клінтон, мільярдер Річард Бренсон і, звісно, фото 2000 року, де поруч з Епштейном позував Трамп і його майбутня перша леді.

Поруч лежала доларова купюра в рамці, підписана Біллом Гейтсом, можливо, як оплата за парі. "Я помилявся!" — написав співзасновник Microsoft над обличчям Джорджа Вашингтона.

Кабінет Джеффрі Епштейна

У кабінеті з опудалом тигра Джеффрі Епштейн виставив перше видання "Лоліти" в зеленій обгортці — роману 1955 року, в якому інтелектуал закохується в 12-річну дівчинку. На дерев'яному буфеті стояли інші фотографії в рамках, зокрема фотографія Епштейна зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммедом ібн Салманом.

На третьому поверсі були власні апартаменти фінансиста: його спальня, масажний кабінет і кілька ванних кімнат. Над його ліжком висіла прихована камера, як і в усіх кімнатах особняка.

Спальня Джеффрі Епштейна з прихованою камерою

Зазначається, що саме в масажному кабінеті Епштейн часто просив дівчаток-підлітків (деяких із них набирали зі старших шкіл Квінса) робити йому масаж, поки він без одягу. Згідно з судовими протоколами та інтерв'ю з жертвами, саме тут і відбувалося насильство.

Журналісти вивчили листи від знаменитостей на кшталт Лоуренса М. Краусса, відомого фізика, або Мартіна Новака, біолога з Гарварду, але всі, чиї листи були в папці, відмовилися від коментарів. З колишнім прем'єр-міністром Ізраїлю Егудом Бараком, який називав Джеффрі Епштейна "колекціонером людей" і бажав йому "довгого і здорового життя", також не вдалося зв'язатися.

Спальня Джеффрі Епштейна з прихованою камерою

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що розірвав стосунки з Джеффрі Епштейном через те, що той переманював молодих жінок, які працювали в його спа-центрі в Мар-а-Лаго.

Також Фокус писав про скандал навколо Трампа і листа Епштейну. Він розгорівся 17 липня, коли в The Wall Street Journal поділилися подробицями святкування 50-річчя мільярдера. Гіслейн Максвелл, спільниця у справі Джеффрі Епштейна, готувала "особливий подарунок" на його день народження, звернувшись до знайомих і друзів Епштейна, серед яких був і чинний президент США Дональд Трамп.