Фото с президентами и изысканный интерьер: СМИ показали дом Джеффри Эпштейна

Семиэтажный особняк на Манхэттене называют "убежищем" Эпштейна, где он развлекал своих гостей, устраивал свои знаменитые вечеринки и выставлял первое издание романа "Лолита".

В подарок на 63-й день рождения финансиста и осужденного преступника Джеффри Эпштейна его друзья отправили письма, в которых благодарили за гостеприимство. У них была общая тема: званые ужины, которые Эпштейн регулярно устраивал в своем роскошном доме в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене. И наконец журналисты показали, как выглядит особняк, где, например, в 2016 году бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак восхищался хозяином дома и писал: "Для многих из своих гостей вы словно закрытая книга, но вы знаете все обо всех". В особняке Джеффри Эпштейна, который был найден мертвым в своей камере в 2019 году, побывали журналисты NY times.

Режиссер Вуди Аллен писал, как ужины у Эпштейна напоминали ему замок Дракулы, "где Лугоши держит трех молодых вампиров, управляющих этим местом".

Особняк Джеффри Эпштейна на Манхэттене

Но особняк Джеффри Эпштейна не производит впечатление мрачного места. Он потратил годы, превращая семиэтажный таунхаус площадью 1950 квадратных метров в место, где мог хвастаться своими связями с богатыми и влиятельными людьми.

Джеффри Эпштейн и его известная сообщница Гислейн Максвелл Фото: Getty Images

После смерти Эпштейна в федеральном заключении в 2019 году, которую признали самоубийством, многие тайны его жизни остаются неразгаданными. Например, как он сколотил девятизначное состояние и почему так много влиятельных мужчин продолжали общаться с ним даже спустя долгое время после того, как он стал зарегистрированным сексуальным преступником.

Скандал с Эпштейном затронул Дональда Трампа

Белый дом обещал обнародовать подробности федеральных расследований в отношении Эпштейна и его сообщников. Однако этим летом администрация Трампа изменила курс.

Фото Эпштейна и Дональда Трампа

Чтобы смягчить негативную реакцию, Министерство юстиции направило высокопоставленного чиновника на встречу с Гислейн Максвелл, бывшей соратницей Эпштейна, отбывающей 20-летний срок за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. В пятницу Максвелл была переведена в исправительное учреждение с более мягким режимом. Это породило слухи о том, что Трамп может смягчить ей приговор или даже помиловать в обмен на сотрудничество.

В течение многих лет Максвелл регулярно бывала в нью-йоркском доме Эпштейна, где у нее был кабинет. Но в середине 2010-х годов они с Эпштейном расстались. Фотография в рамке, на которой Эпштейн был запечатлен с Трампом и его тогдашней девушкой Меланией Кнаусс, была обрезана, чтобы не было Максвелл.

Также в особняке есть фото еще одной знаменитости MAGA: Стив Бэннон, бывший советник Трампа и интернет-знаменитость, часто тут бывал.

Фото знаменитостей, которые бывали в гостях у Эпштейна

Этот дом был одним из пяти объектов недвижимости, принадлежавших Эпштейну по всему миру. После освобождения в 2009 году из тюрьмы во Флориде, где он отсидел 13 месяцев за вовлечение девочки-подростка в проституцию, особняк служил ему и личным убежищем, и салоном, где он встречался с известными интеллектуалами, учеными и финансистами, согласно судебным документам и интервью с людьми, посещавшими дом.

Фото знаменитостей, которые бывали в гостях у Эпштейна

Посетители считали Эпштейна интересным, умным и любознательным человеком. Еще одним преимуществом было общение с молодыми привлекательными женщинами, которые бродили по дому и работали его помощницами.

Как выглядит особняк Джеффри Эпштейна

Дом, расположенный в двух шагах от Центрального парка, был продан Эпштейну в 1998 году миллиардером Лесли Векснером, владельцем L Brands. Эпштейн отремонтировал и заново обставил особняк в эксцентричном стиле.

Вход украшали десятки протезов глаз в оправах. В центральном атриуме висела на веревке скульптура женщины в наряде невесты.

Интерьеры дома Джеффри Эпштейна

В столовой на первом этаже Эпштейн принимал гостей. Еда могла быть простой — иногда это был просто шведский стол с китайской едой на вынос, но приемы были примечательными: иногда выступал фокусник, а иногда выносили доску, чтобы гость мог нарисовать схему или написать математическую формулу.

На фотографиях изображена витрина, заполненная фотографиями в рамках, демонстрирующими связи Эпштейна с некоторыми из самых узнаваемых людей мира. На них Эпштейн улыбается рядом с Папой Иоанном Павлом II, Миком Джаггером , Илоном Маском и Фиделем Кастро.

На фотографиях также присутствовали 42-й президент США Билл Клинтон, миллиардерРичард Брэнсон и, конечно фото 2000 года, где рядом с Эпштейном позировал Трамп и его будущая первая леди.

Рядом лежала долларовая купюра в рамке, подписанная Биллом Гейтсом, возможно, в качестве оплаты за пари. "Я ошибался!" — написал соучредитель Microsoft над лицом Джорджа Вашингтона.

Кабинет Джеффри Эпштейна

В кабинете с чучелом тигра Джеффри Эпштейн выставил первое издание "Лолиты" в зеленой обертке – романа 1955 года, в котором интеллектуал влюбляется в 12-летнюю девочку. На деревянном буфете стояли другие фотографии в рамках, в том числе фотография Эпштейна с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом.

На третьем этаже были собственные апартаменты финансиста: его спальня, массажный кабинет и несколько ванных комнат. Над его кроватью висела скрытая камера, как и во всех комнатах особняка.

Спальня Джеффри Эпштейна со скрытой камерой

Отмечается, что именно в массажном кабинете Эпштейн часто просил девочек-подростков (некоторых из них набирали из старших школ Квинса) делать ему массаж, пока он без одежды. Согласно судебным протоколам и интервью с жертвами, именно тут и происходило насилие.

Журналисты изучили письма от знаменитостей вроде Лоуренса М. Краусса, известного физика, или Мартина Новака, биолога из Гарварда, но все, чьи письма были в папке, отказались от комментариев. С бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком, который называл Джеффри Эпштейна "коллекционером людей" и желал ему "долгой и здоровой жизни", также не удалось связаться.

Спальня Джеффри Эпштейна со скрытой камерой

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что разорвал отношения с Джеффри Эпштейном из-за того, что тот переманивал молодых женщин, которые работали в его спа-центре в Мар-а-Лаго.

Также Фокус писал о скандале вокруг Трампа и письма Эпштейну. Он разгорелся 17 июля, когда в The Wall Street Journal поделились подробностями празднования 50-летия миллиардера. Гислейн Максвелл, сообщница по делу Джеффри Эпштейна, готовила "особый подарок" на его день рождения, обратившись к знакомым и друзьям Эпштейна, среди которых был и действующий президент США Дональд Трамп.