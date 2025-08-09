Радіоактивна вода з британської бази потрапила в море: як це сталося

Через зношеність старих труб забруднена радіацією вода з британської військової бази потрапила в озеро, а звідти — просочилася в море. Унаслідок інциденту, за даними журналістів, зафіксовано викид невеликої кількості тритію, який використовується в ядерних боєголовках.

Радіоактивний матеріал потрапив у затоку Лох-Лонг, розташовану неподалік Глазго на заході Шотландії, пише The Guardian. За даними видання, британський Королівський флот не зміг належним чином обслуговувати мережу з 1500 водопровідних труб.

Склад озброєнь у Коулпорті на озері Лох-Лонг — один із найзахищеніших і найсекретніших військових об'єктів Великої Британії, зазначає видання. Саме тут зберігається запас ядерних боєголовок Королівського флоту для чотирьох підводних човнів "Трайдент".

Проте, незважаючи на секретність, на момент зафіксованих витоків проєктний термін служби майже половини компонентів на базі вже сплинув. Шотландське агентство з охорони довкілля (SEPA) повідомило, що інцидент у Коулпорті був спричинений "недоліками в обслуговуванні", і внаслідок цього було зафіксовано викид невеликої кількості тритію, який використовується в ядерних боєголовках.

В одній із доповідей за 2022 рік агентство пояснило витоки неодноразовим невиконанням ВМС зобов'язань з обслуговування обладнання в зоні зберігання боєголовок і заявило, що плани із заміни 1500 старих труб, які перебувають під загрозою розриву, були "неоптимальними".

Уряд Великої Британії наполягав на тому, що ці файли мають бути засекречені з міркувань національної безпеки. Однак шотландський комісар з інформації Девід Гамільтон вирішив, що інформацію треба оприлюднити, — мовляв, ідеться про загрозу не національній безпеці, а лише репутації.

Щодо витоків у Коулпорті, то один прорив труби стався ще 2010 року, а 2019-го — сталися вже два прориви. Унаслідок одного з тих витоків у серпні 2019 року вода затопила дільницю з виробництва ядерної зброї, де вона і була забруднена тритієм. Потім ця вода через відкритий стік потрапила в озеро Лох-Лонг.

Після внутрішнього розслідування і перевірки SEPA Міноборони пообіцяло вжити заходів щодо запобігання новим проривам і повеням. Але 2021 року прориви повторилися, і SEPA влаштувала нову перевірку. Виявилося, що обіцяні заходи проводилися дуже повільно, і процес "всіляко затягувався".

