Радиоактивная вода с британской базы попала в море: как это произошло

Из-за изношенности старых труб загрязненная радиацией вода с британской военной базы попала в озеро, а оттуда – просочилась в море. В результате инцидента, по данным журналистов, зафиксирован выброс небольшого количества трития, который используется в ядерных боеголовках.

Радиоактивный материал вытек в залив Лох-Лонг, расположенный недалеко от Глазго на западе Шотландии, пишет The Guardian. По данным издания, британский Королевский флот не смог должным образом обслуживать сеть из 1500 водопроводных труб.

Склад вооружений в Коулпорте на озере Лох-Лонг — один из самых тщательно охраняемых и секретных военных объектов Великобритании, отмечает издание. Именно здесь хранится запас ядерных боеголовок Королевского флота для четырех подводных лодок "Трайдент".

Тем не менее, несмотря на секретность, на момент зафиксированных утечек проектный срок службы почти половины компонентов на базе уже был выработан. Шотландское агентство по охране окружающей среды (SEPA) сообщило, что инцидент в Коулпорте был вызван «недостатками в обслуживании», и в результате был зафиксирован выброс небольшого количества трития, который используется в ядерных боеголовках.

В одном из докладов за 2022 год агентство объяснило утечки неоднократными невыполнением ВМС обязательств по обслуживанию оборудования в зоне хранения боеголовок и заявило, что планы по замене 1500 старых труб, находящихся под угрозой разрыва, были «неоптимальными».

Правительство Великобритании настаивало на том, что эти файлы должны быть засекречены по соображениям национальной безопасности. Однако шотландский комиссар по информации Дэвид Гамильтон посчитал, что информацию надо обнародовать, – мол, речь об угрозе не национальной безопасности, а всего лишь репутации.

Что касается утечек в Коулпорте, то один прорыв трубы произошел еще в 2010 году, а в 2019-м – случились уже два прорыва. В результате одной из тех утечек в августе 2019 года вода затопила участок по производству ядерного оружия, где она и была загрязнена тритием. Потом эта вода через открытый сток попала в озеро Лох-Лонг.

После внутреннего расследования и проверки SEPA Минобороны пообещало провести мероприятия по предотвращению новых прорывов и наводнений. Но в 2021 году прорывы повторились, и SEPA провела новую проверку. Оказалось, что обещанные мероприятия проводились очень медленно, и процесс "всячески затягивался".

