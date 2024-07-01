Наследие Второй мировой: как выглядит самый радиоактивный город в Великобритании (фото)

В Далджети Бэй огромное количество красивых пляжей и комфортного жилья, что делает город весьма привлекательным для населения. В то же время у населенного пункта весьма своеобразное прошлое.

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Всего в 15 километрах от столицы Шотландии находится город Далджети Бэй с потрясающими пляжами. В то же время, это самый радиоактивный город Великобритании. Детальнее об этом рассказали в материале Daily Star.

Появился город относительно недавно, в 1962 году и за этот период успел стать очаровательным местом с пляжами. Там можно найти как современное, так и традиционное жилье, которое пользуется спросом из-за удобного расположения — можно быстро и легко добраться в Эдинбург благодаря железной дороге и автобусам.

В Великобритании существует самый радиоактивный город Фото: Daily Star

"Но у Далджети Бэй своеобразное прошлое. Ее берега были загрязнены радиоактивными обломками списанных самолетов времен Второй мировой войны, что привело к запрету на посещение бухты с 2011 по 2023 год", — говорится в сообщении.

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Большая часть северной промышленной зоны города, которая ранее служила базой для Королевских Воздушных сил, сегодня расположена на месте, где ранее была взлетно-посадочная полоса аэродрома.

В Великобритании существует самый радиоактивный город Фото: Daily Star

С 1990 года специалистам удалось извлечь из побережья около 12 тысяч радиоактивных фрагментов, однако, они предоставляют низкий риск для здоровья населения, поэтому жить там неопасно.

"Чтобы удалить все опасные материалы, команда инженеров просеяла тонны песка и почвы со всего пляжа. Работы приостанавливались с октября по апрель каждого года, чтобы защитить зимующих птиц. По последним данным, стоимость проекта составила 10,5 млн фунтов стерлингов (535 842 569 гривен)", — говорится в сообщении.

Напомним, 30 июня сообщалось, что пара живет на необитаемом острове, полном ядовитых змей. Маржолейн и Ан переехали на безлюдные Ментавайские острова в Индонезии, чтобы отдохнуть от общества и насладиться одиночеством.