Ближайшие соседи — астронавты: энтузиаст показал "самое одинокое место" на Земле (видео)

Точка Немо расположена неподалеку от места, где в свое время был зафиксирован загадочный звук, породивший множество теорий.

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Точка Немо, названная в честь моряка подводной лодки из романа Жюля Верна "Двадцать тысяч лье под водой", считается самой отдаленной точкой на нашей планете и расположена так далеко от цивилизации, что ближайшие живые люди по соседству — это астронавты на Международной космической станции, пишет издание Daily Star.

"Если бы вы нуждались в чьей-то помощи, находясь в этом месте, то спасателю понадобилось бы 15 дней, чтобы добраться до вас (на лодке), это эквивалентно путешествию через две трети пути вдоль США", — отметил TikTok-блогер, зарегистрированный под ником "Psychopoly".

Интересно, что Точка Немо расположена неподалеку от места, где в свое время был зафиксирован загадочный звук "Блуп", породивший множество теорий о раскалывании айсбергов или существовании огромного, невиданного ранее морского существа.

Вирусный ролик Psychopoly собрал более пяти миллионов просмотров и удивил многих зрителей.

"Я не хочу даже думать об этом";

"Никогда бы в жизни не поехал туда один. Это так страшно оказаться среди океана";

"Почти 80% всего океана не исследовано, что там есть, я не знаю";

"Боюсь даже подумать".

Кстати, в 2022 году появилась информация, что в NASA задумались над тем, чтобы вывести из эксплуатации Международную космическую станцию путем погружения в океан. Космическое агентство планирует реализовать план в январе 2031 года, отправив лабораторию на "кладбище" космических кораблей — Точку Немо.

Точка Немо на карте мира Фото: NUR

А в начале этого года 62-летний исследователь Крис Браун попал в заголовки газет как первый человек, который собственными глазами увидел таинственную локацию. Путешественник вместе со своим 30-летним сыном Микой доплыл до полюса всего за девять дней и поделился достижением в социальных сетях.

Напомним, ранее Фокус писал о школьном учителе музыки, который решил кардинально изменить свою жизнь и решился на самостоятельное плавание по Тихому океану. Он путешествует на 27-футовом паруснике и ежедневно рассказывает о своих невероятных приключениях на странице в социальной сети TikTok.

Также мы рассказывали о крошечном рукотворном острове Санта-Крус-дель-Ислоте, расположенном в двух часах езды на лодке от побережья Колумбии, который считается самым густонаселенным в мире — там на территории чуть больше гектара живет более 1200 человек.