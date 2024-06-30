Найближчі сусіди – астронавти: ентузіаст показав "найсамотніше місце" на Землі (відео)

Точка Немо розташована неподалік від місця, де свого часу було зафіксовано загадковий звук, що породив безліч теорій.

Related video

Точка Немо, названа на честь моряка підводного човна з роману Жуля Верна "Двадцять тисяч льє під водою", вважається найвіддаленішою точкою на нашій й розташована так далеко від цивілізації, що найближчі живі люди по сусідству — це астронавти на Міжнародній космічній станції, пише видання Daily Star.

"Якби ви потребували чиєїсь допомоги, перебуваючи у цьому місці, то рятівнику знадобилося б 15 днів, щоб дістатися до вас (на човні), це еквівалентно подорожі через дві третини шляху вздовж США", — зазначив TikTok-блогер, зареєстрований під ніком "Psychopoly".

Цікаво, що Точка Немо розташована неподалік від місця, де свого часу було зафіксовано загадковий звук "Блуп", що породив безліч теорій про розколювання айсбергів або існування величезної, небаченої раніше морської істоти.

Вірусний ролик Psychopoly зібрав понад п'ять мільйонів переглядів й здивував багатьох глядачів.

"Я не хочу навіть думати про це";

"Ніколи б у житті не поїхав туди один. Це так страшно опинитися серед океану";

"Майже 80% всього океану не досліджено, що там є, я не знаю";

"Боюсь навіть подумати".

До речі, у 2022 році з’явилась інформація, що в NASA задумались над тим, щоб вивести з експлуатації Міжнародну космічну станцію шляхом занурення в океан. Космічне агентство планує реалізувати план у січні 2031 року, відправивши лабораторію на "кладовище" космічних кораблів — Точку Немо.

Точка Немо на карті світу Фото: NUR

А на початку цього року 62-річний дослідник Кріс Браун потрапив у заголовки газет як перша людина, яка на власні очі побачила таємничу локацію. Мандрівник разом зі своїм 30-річним сином Мікою доплив до полюса всього за дев'ять днів й поділився досягненням у соціальних мережах.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про шкільного вчителя музики, який вирішив кардинально змінити своє життя та наважився на самостійне плавання Тихим океаном. Він мандрує на 27-футовому вітрильнику й щодня розповідає про свої неймовірні пригоди на сторінці у соціальній мережі TikTok.

Також ми писали про крихітний рукотворний острів Санта-Крус-дель-Іслоте, розташований за дві години на човні від узбережжя Колумбії, що вважається найбільш густонаселеним у світі — там на території трохи більше гектара живе понад 1200 осіб.