Глава ФБР опинився в центрі скандалу через подружку, яка годиться йому в дочки

26-річна дівчина Кеша Пателя молодша за свого високопоставленого бойфренда на 19 років. Ця різниця у віці породила теорію змови про те, що кантрі-співачка Алексіс Вілкінс впливає на директора ФБР і разом із ним заради вигоди.

26-річна кантрі-співачка Алексіс Вілкінс почала зустрічатися з 45-річним Кешем Пателем у січні 2023 року, познайомившись на вечірці у спільного друга в Нешвіллі. І 19-річна різниця у віці її не бентежить, пише The Daily Beast.

Кеш Патель і Алексіс Вілкінс

Алексіс ділить свій час між Нешвіллом, де продовжує свою музичну кар'єру, і Вашингтоном, округ Колумбія, де вона живе з главою ФБР в адміністрації Трампа Кешем Пателем.

Кандидатура Кеша Пателя була затверджена Сенатом зі скандалом: 51 голосом "за" і 49 "проти". Єдиними республіканцями, які проголосували проти, були сенаторка Сьюзан Коллінз (республіканка від штату Мен) і сенаторка Ліза Мурковскі (республіканка від штату Аляска).

І виявилося, що його стосунки не менш скандальні.

"У цій адміністрації багато людей із різницею у віці. Є багато людей з різницею у віці і в інших місцях", — сказала Алексіс Вілкінс і вона має рацію: моду задає президент США. Між 79-річним Дональдом Трампом і його 55-річною дружиною Меланією — різниця 24 роки.

27-річна прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт вийшла заміж за свого 59-річного чоловіка Ніколаса Річчіо в січні цього року, всього за кілька днів до інавгурації Трампа. Різниця у віці між подружжям становить 32 роки.

"Мені здається, що вже через кілька хвилин розмови зі мною ви, ймовірно, не змогли б уявити мене у стосунках із 26-річним. Тому це завжди було дуже зрозуміло нам, нашим друзям і всім навколо. І немає жодної необхідності виправдовувати подібні речі", — додала Вілкінс.

Вона також висловилася про те, що користувачі соціальних мереж називають її "приманкою", стверджуючи, що вона намагається вплинути на Пателя.

"Я заблокувала слово "приманка" у своїх коментарях в Instagram, якщо це вам про щось говорить", — сказала Алексіс.

Вілкінс заявила, що зустрічалася з Пателем до того, як він перейшов від допомоги президенту Трампу до посади директора ФБР, тож звинувачення в "приманці" могли б означати, що вона грає "в дуже довгу гру".

Теорії змови про зв'язки Алексіс Вілкінс з Ізраїлем з'явилися після того, як ФБР і Міністерство юстиції закрили справу Джеффрі Епштейна і заявили про відсутність кримінального минулого в його смерті. Оскільки багато хто вважає Епштейна агентом Моссаду, вони дійшли висновку, що Ізраїль нібито чинить тиск на США з метою приховування інформації про Епштейна, а дівчина Кеша Пателя Алексіс Вілкінс і є ця "приманка", або важіль тиску. Підживлює цю теорію чутка про те, що директор звукозаписної студії Алексіс нібито служив в ізраїльській армії.

"Той факт, що мене звинувачують у маніпулюванні людиною, яку я люблю, — жахливе звинувачення", — заявила кантрі-співачка.

У Вілкінс всього 6000 передплатників і 9500 слухачів на місяць на Spotify, де її найпопулярніша пісня — "Quite Like Whiskey" 2023 року, яка набрала понад 440 000 прослуховувань.

У її біографії на Spotify зазначено, що вона "кантрі-виконавиця, письменниця і політичний коментатор, яка не просто говорить про американські цінності — вона живе ними".

Алексіс Відкінс заперечує всі чутки і домисли

"Ми на правильному шляху", — повідомила Алексіс Вілкінс про статус своїх стосунків із Кешем Пателем.

