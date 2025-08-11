Глава ФБР оказался в центре скандала из-за подружки, которая годится ему в дочери

26-летняя девушка Кэша Пателя младше своего высокопоставленного бойфренда на 19 лет. Эта разница в возрасте породила теорию заговора о том, что кантри-певица Алексис Уилкинс влияет на директора ФБР и вместе с ним ради выгоды.

26-летняя кантри-певица Алексис Уилкинс начала встречаться с 45-летним Кэшем Пателем в январе 2023 года, познакомившись на вечеринке у общего друга в Нэшвилле. И 19-летняя разница в возрасте ее не смущает, пишет The Daily Beast.

Кэш Патель и Алексис Уилкинс

Алексис делит свое время между Нэшвиллом, где продолжает свою музыкальную карьеру, и Вашингтоном, округ Колумбия, где она живет с главой ФБР в администрации Трампа Кэшем Пателем.

Кандидатура Кэша Пателя была утверждена Сенатом со скандалом: 51 голосом "за" и 49 "против". Единственными республиканцами, проголосовавшими против, были сенатор Сьюзан Коллинз (республиканец от штата Мэн) и сенатор Лиза Мурковски (республиканец от штата Аляска).

И оказалось, что его отношения не менее скандальны.

"В этой администрации много людей с разницей в возрасте. Есть много людей с разницей в возрасте и в других местах", — сказала Алексис Уилкинс и она права: моду задает президент США. Между 79-летним Дональдом Трампом и его 55-летней женой Меланией — разница 24 года.

27-летняя пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт вышла замуж за своего 59-летнего мужа Николаса Риччио в январе этого года, всего за несколько дней до инаугурации Трампа. Разница в возрасте между супругами составляет 32 года.

"Мне кажется, что уже через пару минут разговора со мной вы, вероятно, не смогли бы представить меня в отношениях с 26-летним. Поэтому это всегда было очень понятно нам, нашим друзьям и всем вокруг. И нет никакой необходимости оправдывать подобные вещи ", — добавила Уилкинс.

Кэш Патель и Алексис Уилкинс Фото: Соцсети

Она также высказалась о том, что пользователи социальных сетей называют ее "приманкой", утверждая, что она пытается повлиять на Пателя.

"Я заблокировала слово "приманка" в своих комментариях в Instagram, если это вам о чем-то говорит", — сказала Алексис.

Уилкинс заявила, что встречалась с Пателем до того, как он перешел от помощи президенту Трампу к посту директора ФБР, поэтому обвинения в "приманке" могли бы означать, что она играет "в очень долгую игру".

Теории заговора о связях Алексис Уилкинс с Израилем появились после того, как ФБР и Министерство юстиции закрыли дело Джеффри Эпштейна и заявили об отсутствии криминального прошлого в его смерти. Поскольку многие считают Эпштейна агентом Моссада, они пришли к выводу, что Израиль якобы оказывает давление на США с целью сокрытия информации об Эпштейне, а девушка Кэша Пателя Алексис Уилкинс и есть эта "приманка", или рычаг давления. Подпитывает эту теорию слух о том, что директор звукозаписывающей студии Алексис якобы служил в израильской армии.

"Тот факт, что меня обвиняют в манипулировании человеком, которого я люблю, — ужасное обвинение", - заявила кантри-певица.

У Уилкинс всего 6000 подписчиков и 9500 слушателей в месяц на Spotify, где ее самая популярная песня — "Quite Like Whiskey" 2023 года, которая набрала более 440 000 прослушиваний.

В ее биографии на Spotify указано, что она "кантри-исполнительница, писательница и политический комментатор, которая не просто говорит об американских ценностях — она живет ими".

Алексис Уидкинс отрицает все слухи и домыслы

"Мы на правильном пути", — сообщила Алексис Уилкинс о статусе своих отношений с Кэшем Пателем.

