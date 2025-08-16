Евтаназія в Канаді: чому канадці обирають смерть замість життя, — The Atlantic

Канада за неповні десять років вийшла на перше місце у світі за кількістю смертей через програму медичної допомоги під час вмирання (MAiD). З 2016 року цей спосіб відходу з життя обрали понад 60 тисяч осіб: серед них були й ті, у яких захворювання не вважалися смертельними.

У Канаді виникла ситуація, коли громадяни, які не мають коштів на лікування своїх хвороб, стали частіше звертатися до лікарів із проханням про припинення їхнього життя. Про це пише The Atlantic у своєму розслідуванні про одну з найбільш швидкозростаючих у світі програм евтаназії.

За даними канадської влади, тільки 2023 року через MAiD пішли з життя понад 15,3 тисячі осіб — це рекордний показник у світі, і на 15,8% вищий, ніж роком раніше. Загалом частка евтаназії в Канаді становить 4,7% усіх смертей. Це поки що нижче, ніж, наприклад, у Нідерландах (5,4%), але в провінції Квебек вона досягла 7%, і це найвища частка у світі.

Статистика смертей у Канаді за програмою MAiD Фото: Daily Mail

Як працює програма MAiD у Канаді

Евтаназія та асистований суїцид стали доступні канадцям у 2016 році. Спочатку MAiD призначалася для пацієнтів із важкою і невиліковною хворобою, яка загрожувала "розумно передбачуваною смертю". Рішення про проведення процедури мали підтвердити два лікарі, а пацієнт отримував десятиденний термін на роздуми.

З 2021 року програма стала дворівневою:

перший рівень — для людей у термінальній стадії хвороби зі скасуванням обов'язкової паузи на роздуми;

другий рівень — для тих, хто відчуває нестерпні страждання, але не перебуває при смерті.

З 2027 року програма пошириться і на пацієнтів із психічними розладами без інших важких діагнозів.

Суперечки навколо програми MAiD

Головний принцип програми MAiD полягає в автономії пацієнтів, тобто в повазі до його бажання піти з життя. Але саме він викликає найбільше етичних суперечок. Так деякі лікарі визнають, що стикаються з ситуаціями, коли пацієнт формально підпадає під критерії, але з медичного погляду його життя можна було б врятувати.

Крім того, зростає кількість випадків, коли канадці просять евтаназію не через нестерпні страждання, а через страх бути "тягарем" для близьких або системи охорони здоров'я. Причому близько 50% заявників називають саме цей мотив.

Також пацієнти нерідко пояснюють своє рішення фінансовими труднощами. Серед них зростання витрат на лікування і неможливість працювати. За словами фахівців, саме в таких випадках закон "розмивається", перекладаючи на лікарів моральну відповідальність за вибір між життям і смертю.

Критики програми стверджують, що з легалізацією евтаназії держава нібито фактично "підштовхує" соціально вразливих громадян до смерті замість того, щоб створювати умови для життя. Прихильники ж, навпаки, називають MAiD втіленням права на гідний догляд і свободу вибору.

Нагадаємо, 2024 року колишній прем'єр-міністр Нідерландів Дріс ван Агт разом із дружиною померли внаслідок проведеної процедури евтаназії.

