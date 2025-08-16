Эвтаназия в Канаде: почему канадцы выбирают смерть вместо жизни, — The Atlantic

Канада за неполные десять лет вышла на первое место в мире по количеству смертей через программу медицинской помощи при умирании (MAiD). С 2016 года этот способ ухода из жизни выбрали более 60 тысяч человек: среди них были и те, у которых заболевания не считались смертельными.

В Канаде возникла ситуация, когда граждане, не имеющие средств на лечение своих болезней, стали чаще обращаться к врачам с просьбой о прекращении их жизни. Об этом пишет The Atlantic в своем расследовании об одной из самых быстрорастущих в мире программ эвтаназии.

По данным канадских властей, только в 2023 году через MAiD ушли из жизни более 15,3 тысячи человек — это рекордный показатель в мире, и на 15,8% выше, чем годом ранее. В целом доля эвтаназии в Канаде составляет 4,7% всех смертей. Это пока ниже, чем, например, в Нидерландах (5,4%), но в провинции Квебек она достигла 7%, и это самая высокая доля в мире.

Как работает программа MAiD в Канаде

Эвтаназия и ассистированный суицид стали доступны канадцам в 2016 году. Изначально MAiD предназначалась для пациентов с тяжелой и неизлечимой болезнью, которая грозила "разумно предсказуемой смертью". Решение о проведении процедуры должны были подтвердить два врача, а пациент получал десятидневный срок на размышления.

С 2021 года программа стала двухуровневой:

первый уровень — для людей в терминальной стадии болезни с отменой обязательной паузы на раздумья;

второй уровень — для тех, кто испытывает невыносимые страдания, но не находится при смерти.

С 2027 года программа распространится и на пациентов с психическими расстройствами без иных тяжелых диагнозов.

Споры вокруг программы MAiD

Главный принцип программы MAiD заключается в автономии пациентов, то есть в уважении к его желанию уйти из жизни. Но именно он вызывает больше всего этических споров. Так некоторые врачи признают, что сталкиваются с ситуациями, когда пациент формально подпадает под критерии, но с медицинской точки зрения его жизнь можно было бы спасти.

Кроме того, растет число случаев, когда канадцы просят эвтаназию не из-за нестерпимых страданий, а из-за страха быть "обузой" для близких или системы здравоохранения. Причем около 50% заявителей называют именно этот мотив.

Также пациенты нередко объясняют свое решение финансовыми трудностями. В их числе рост расходов на лечение и невозможность работать. По словам специалистов, именно в таких случаях закон "размывается", перекладывая на врачей моральную ответственность за выбор между жизнью и смертью.

Критики программы утверждают, что с легализацией эвтаназии государство якобы фактически "подталкивает" социально уязвимых граждан к смерти вместо того, чтобы создавать условия для жизни. Сторонники же, напротив, называют MAiD воплощением права на достойный уход и свободу выбора.

Напомним, в 2024 году бывший премьер-министр Нидерландов Дрис ван Агт вместе с женой умерли в результате проведенной процедуры эвтаназии.

В Нидерландах разрешение на эвтаназию получила физически здоровая 29-летняя девушка. В то же время Зорая тер Бик имела ряд психических заболеваний, в частности хроническую депрессию, аутизм, тревожность и расстройство личности.