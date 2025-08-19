Прощалися з життям: у Греції двигун літака загорівся одразу після зльоту (відео)

Пасажири Boeing 757-300 авіакомпанії Condor Airlines, який злетів із грецького острова Корфу, вже подумки прощалися з життям і надсилали текстові повідомлення рідним після того, як із двигуна лайнера почало вириватися полум'я.

У момент аварії в салоні літака було близько 300 пасажирів, і вони не на жарт злякалися, повідомляє Mirror.

У мережу потрапили кадри, де палаючий двигун авіалайнера видно з землі.

Згідно з даними відстеження польотів, літак здійснив різкий розворот перед аварійною посадкою в Бріндізі, Італія.

Очевидці з землі спостерігали полум'я, яке виривалося з двигуна літака

Не встигли пасажири видихнути і порадіти з того, що вижили, на них чекала нова неприємність: у готелях навколо аеропорту недостатньо місць, і деяким довелося спати на підлозі терміналу.

Одна з пасажирок розповіла журналістам, що вже не вірила, що залишиться в живих.

"Я надіслала прощальне повідомлення, думаючи, що все закінчилося. Це був жахливий досвід. Раптово ми почули гучний шум, а потім із двигуна вирвалося полум'я. Це було дуже страшно", — згадувала вона.

Інша пасажирка описала "гучне клацання".

Передбачається, що загоряння було спричинене зіткненням із птахом. Авіакомпанія Condor Airlines, яка виконувала рейс, заявила, що пасажирам під час інциденту нічого не загрожувало.

Німецька авіакомпанія також заперечувала вибух двигуна, заявивши, що загоряння виникло через "порушення повітряного потоку" в літаку, через що нормальна реакція в камері згоряння стала більш помітною.

"Рейс DE3665 з Корфу (CFU) до Дюссельдорфа (DUS) був перенаправлений до Бріндізі (BDS) 16 серпня 2025 року. Причиною стало перевищення допустимих значень параметра, спричинене порушенням подачі повітря у двигун. У зв'язку з повідомленням про несправність було ухвалено рішення про перенаправлення в Бріндізі з метою обережності", — повідомив представник авіакомпанії Condor.

Там ще раз запевнили, що жодної небезпеки для людей на борту не було. Після приземлення в аеропорту Бріндізі всі 273 пасажири, а також вісім членів екіпажу благополучно спустилися на землю.

Наступного дня для перевезення всіх пасажирів у Дюссельдорф було відправлено ще один літак Condor.

"На жаль, у Бріндізі не було достатньої кількості місць у готелях, що призвело до того, що не всі гості змогли розміститися. В аеропорту було організовано додаткові ваучери та ковдри, а кільком магазинам дозволили продовжити роботу для забезпечення продовольством. Пасажири, які скористалися альтернативними варіантами розміщення, можуть подати заявку на відшкодування витрат", — пояснив авіаперевізник, який також вибачився за завдані незручності.

У компанії підкреслили, що безпека пасажирів і співробітників — їхній головний пріоритет.

