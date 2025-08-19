Прощались с жизнью: в Греции двигатель самолета загорелся сразу после взлета (видео)

Пассажиры Boeing 757-300 авиакомпании Condor Airlines, который взлетел с греческого острова Корфу, уже мысленно прощались с жизнью и отправляли текстовые сообщения родным после того, как из двигателя лайнера начало вырываться пламя.

В момент аварии в салоне самолета было около 300 пассажиров, и они не на шутку испугались, сообщает Mirror.

В сеть попали кадры, где горящий двигатель авиалайнера виден с земли.

Согласно данным отслеживания полетов, самолет совершил резкий разворот перед аварийной посадкой в Бриндизи, Италия.

Очевидцы с земли наблюдали пламя, которое вырывалось из двигателя самолета

Не успели пассажиры выдохнуть и порадоваться тому, что выжили, их ожидала новая неприятность: в отелях вокруг аэропорта недостаточно мест, и некоторым пришлось спать на полу терминала.

Одна из пассажирок рассказала журналистам, что уже не верила, что останется в живых.

"Я отправила прощальное сообщение, думая, что все закончилось. Это был ужасный опыт. Внезапно мы услышали громкий шум, а затем из двигателя вырвалось пламя. Это было очень страшно", – вспоминала она.

Другая пассажирка описала "громкий щелчок".

Предполагается, что возгорание было вызвано столкновением с птицей. Авиакомпания Condor Airlines, выполнявшая рейс, заявила, что пассажирам во время инцидента ничего не угрожало.

Немецкая авиакомпания также отрицала взрыв двигателя, заявив, что возгорание возникло из-за "нарушения воздушного потока" в самолете, из-за чего нормальная реакция в камере сгорания стала более заметной.

"Рейс DE3665 из Корфу (CFU) в Дюссельдорф (DUS) был перенаправлен в Бриндизи (BDS) 16 августа 2025 года. Причиной стало превышение допустимых значений параметра, вызванное нарушением подачи воздуха в двигатель. В связи с сообщением о неисправности было принято решение о перенаправлении в Бриндизи в целях предосторожности", – сообщил представитель авиакомпании Condor.

Там еще раз заверили, что никакой опасности для людей на борту не было. После приземления в аэропорту Бриндизи, и все 273 пассажира, а также восемь членов экипажа, благополучно спустились а землю.

На следующий день для перевозки всех пассажиров в Дюссельдорф был отправлен еще один самолет Condor.

"К сожалению, в Бриндизи не было достаточного количества мест в отелях, что привело к тому, что не все гости смогли разместиться. В аэропорту были организованы дополнительные ваучеры и одеяла, а нескольким магазинам разрешили продолжить работу для обеспечения продовольствием. Пассажиры, воспользовавшиеся альтернативными вариантами размещения, могут подать заявку на возмещение расходов", – объяснил авиаперевозчик, который также принес извинения за причиненные неудобства.

В компании подчеркнули, что безопасность пассажиров и сотрудников – их главный приоритет.

