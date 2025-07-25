На высоте 9000 метров: стюардесса нашла "отвратительный" сюрприз от пассажира самолета (фото)

Работница одной из авиалиний Лианна Кой рассказала об "отвратительной находке" после очередного рейса, когда случайно осмотрела пол, где сидели пассажиры. Ее мнение поддержали пользователи в соцсетях, когда увидели, что оставляют люди на борту самолета.

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Женщина говорит, что такое преступление, последствия которого она обнаружила, должно быть "вне закона", рассказала женщина в своем TikTok.

Стюардесса говорит, что во время осмотра салона случайно наткнулась на остатки ногтей кого-то из пассажиров на коврике для ног. Она прямо говорит, что это "отвратительное преступление".

Находка стюардессы во время полета Фото: Скриншот

"Это — ногти на ногах. Пассажир обрезал ногти на ногах во время полета — и просто оставил их", — добавила Кой.

Сама бортпроводница говорит, что увиденное ее поразило и добавляет, что "если бы я была президентом, то сделала бы срезание ногтей на борту самолета незаконным".

Журналисты пишут, что сейчас публичное обрезание ногтей на ногах стало определенной модой среди бесстыжих пассажиров. Некоторые делают себе педикюр посреди аэропорта, а другие — "подравнивают пальчики" уже после взлета.

Реакция соцсетей

В комментариях поддержали женщину в реакции на ее находку. Многие считают такое поведение отвратительным и заслуживающим наказания.

Больше всего пользователям понравились следующие реплики:

"Сразу в тюрьму";

"В черный список!"

"Бедные те, кто сидел рядом с ним";

"Кто эта грязнуля?";

"Лианна, это был не я".

Ранее Фокус рассказывал советы стюардессы о том, какие напитки не стоит пить на борту самолета. Бывшая стюардесса Кэт Камалани из США предостерегла пассажиров от употребления горячих напитков во время полета, заявив, что резервуары для воды в самолетах якобы почти не чистятся.

Затем стало известно о "кодовых словах" в разговоре между бортпроводницами. Многие пассажиры не замечают, что стюардессы во время полетов между собой используют слова, которые невозможно понять без контекста.