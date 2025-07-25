На висоті 9000 метрів: стюардеса знайшла "огидний" сюрприз від пасажира літака (фото)

Працівниця однієї з авіаліній Ліанна Кой розповіла про "огидну знахідку" після чергового рейсу, коли випадково оглянула підлогу, де сиділи пасажири. Її думку підтримали користувачі в соцмережах, коли побачили, що залишають люди на борту літака.

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Жінка говорить, що такий злочин, наслідки якого вона виявила, має бути "поза законом", розповіла жінка в своєму TikTok.

Стюардеса говорить, що під час огляду салону випадково натрапила на рештки нігтів когось з пасажирів на килимку для ніг. Вона прямо говорить, що це "огидний злочин".

Знахідка стюардеси під час польоту Фото: Скриншот

"Це — нігті на ногах. Пасажир обрізав нігті на ногах під час польоту — і просто залишив їх", — додала Кой.

Сама бортпровідниця каже, що побачене її вразило та додає, що "якби я була президенткою, то зробила б зрізання нігтів на борту літака незаконним".

Журналісти пишуть, що наразі публічне обрізання нігтів на ногах стало певною модою серед безсоромних пасажирів. Дехто робить собі педикюр посеред аеропорту, а інші — "підрівнюють пальчики" вже після злету.

Реакція соцмереж

У коментарях підтримали жінку в реакції на її знахідку. Багато хто вважає таку поведінку огидною та такою, що заслуговує на покарання.

Найбільше користувачам сподобалися такі репліки:

"Одразу до в’язниці";

"До чорного списку!";

"Бідні ті, хто сидів поруч із ним";

"Хто ця бруднуля?";

"Ліанно, це був не я".

Раніше Фокус розповідав поради стюардеси про те, які напої не варто пити на борту літака. Колишня стюардеса Кет Камалані зі США застерегла пасажирів від вживання гарячих напоїв під час польоту, заявивши, що резервуари для води в літаках нібито майже не чистяться.

Потім стало відомо про "кодові слова" у розмові між бортпровідницями. Багато пасажирів не помічають, що стюардеси під час польотів між собою використовують слова, які неможливо зрозуміти без контексту.