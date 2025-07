Стюардеси розповіли про "кодові слова": пасажири не здогадуються для чого їх використовують (відео)

Багато пасажирів не помічають, що стюардеси під час польотів між собою використовують слова, які неможливо зрозуміти без контексту. Однак дві представниці екіпажів розповіли, які саме коди та чому вони використовують їх на час перебування в літаку.

Бортпровідниця Міва розповіла, що вона з колегами на борту часто використовують кодові слова, аби описати певні моменти в літаку, які стосуються пасажирів чи інших екстренних ситуацій. Саме цей набір незрозумілих слів дозволяє швидко зорієнтуватися, з чим екіпаж має справу та що потрібно робити, розповіла стюардеса у своєму Tiktok.

"Давайте заплутаємо непрофесіоналів: India Alpha Mike…Mike India Victor Alpha, Alpha November Delta Yankee Oscar Uniform?" — вказала у дописі Міва, що з перших літер англійської означає "I am Miva, and you?" (Я — Міва, а ти?).

Також члени екіпажів користуються низкою кодових слів. Зокрема, слово "Bob" означає "best on board" (найкращий на борту) і використовується для привабливого пасажира. "Code Adam" означає зниклу дитину, "galley" — бортову кухню, а "blue juice" — це вода в туалетах, яку треба поповнити.

Ще одну систему кодів розкрила інша відома блогерка-бортпровідниця Дженні, відома під ніком jeenie.weenie у Tiktok. У своєму відео дівчина частково розповіла про секретні фрази, які її колеги вживають під час польотів.

"Якщо ви коли-небудь літали, то, ймовірно, чули слова, які використовують стюардеси, але не розуміли їх… Ось що вони означають: якщо бортпровідники називають один одного L1, L2, R1 або R2 — це просто позначення секторів літака, за які вони відповідають біля відповідних дверей", — додає стюардеса.

Також бортпровідниці мають власну систему запам'ятовування напоїв, які навіяні Голівудом. Зокрема, коли мова йде про роздачу гарячих напоїв, то вони називають це словосполученням "Том Круз".

"Коли ви чуєте, як стюардеса каже "Tom Cruise", це означає, що вони запам’ятали, де чай, а де кава. Tom Cruise — T і C. T — tea (чай), C — coffee (кава)", — вказує жінка.

Також Дженні розповіла, що якщо пасажир чує словосполучення "‘flip flop", тоді радить бути поблажливим і виявити порозуміння до представниці екіпажу.

"Якщо ви чуєте, що стюардеса каже, що мала ‘flip flop’, то це означає, що їй довелося летіти нічним рейсом, приземлитися, майже не поспати, а потім наступного ранку знову летіти", — розкрила значення цього виразу блогерка.

