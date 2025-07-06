Стюардессы рассказали о "кодовых словах": пассажиры не догадываются для чего их используют (видео)
Многие пассажиры не замечают, что стюардессы во время полетов между собой используют слова, которые невозможно понять без контекста. Однако две представительницы экипажей рассказали, какие именно коды и почему они используют их во время пребывания в самолете.
Бортпроводница Мива рассказала, что она с коллегами на борту часто используют кодовые слова, чтобы описать определенные моменты в самолете, касающиеся пассажиров или других экстренных ситуаций. Именно этот набор непонятных слов позволяет быстро сориентироваться, с чем экипаж имеет дело и что нужно делать, рассказала стюардесса в своем Tiktok.
"Давайте запутаем непрофессионалов: India Alpha Mike...Mike India Victor Alpha, Alpha November Delta Yankee Oscar Uniform?" — указала в заметке Мива, что с первых букв английского означает "I am Miva, and you?" (Я — Мива, а ты?).
Также члены экипажей пользуются рядом кодовых слов. В частности, слово "Bob" означает "best on board" (лучший на борту) и используется для привлекательного пассажира. "Code Adam" означает пропавшего ребенка, "galley" — бортовую кухню, а "blue juice" — это вода в туалетах, которую надо пополнить.
Еще одну систему кодов раскрыла другая известная блогер-бортпроводница Дженни, известная под ником jeenie.weenie в Tiktok. В своем видео девушка частично рассказала о секретных фразах, которые ее коллеги употребляют во время полетов.
"Если вы когда-нибудь летали, то, вероятно, слышали слова, которые используют стюардессы, но не понимали их... Вот что они означают: если бортпроводники называют друг друга L1, L2, R1 или R2 — это просто обозначение секторов самолета, за которые они отвечают у соответствующих дверей", — добавляет стюардесса.
Также бортпроводницы имеют собственную систему запоминания напитков, которые навеяны Голливудом. В частности, когда речь идет о раздаче горячих напитков, то они называют это словосочетанием "Том Круз".
"Когда вы слышите, как стюардесса говорит "Tom Cruise", это означает, что они запомнили, где чай, а где кофе. Tom Cruise — T и C. T — tea (чай), C — coffee (кофе)", — указывает женщина.
Также Дженни рассказала, что если пассажир слышит словосочетание "'flip flop", тогда советует быть снисходительным и проявить понимание к представительнице экипажа.
"Если вы слышите, что стюардесса говорит, что имела 'flip flop', то это означает, что ей пришлось лететь ночным рейсом, приземлиться, почти не поспать, а потом на следующее утро снова лететь", — раскрыла значение этого выражения блогерша.
Ранее сообщалось, о чем стюардессы предупреждают гостей отелей с помощью записок. Сотрудники авиакомпаний разработали свои способы проверки чистоты номеров и решили поделиться ими с другими гостями.
Впоследствии бортпроводница рассказала о самых нелепых ошибках пассажиров перед посадкой. Экс-стюардесса Барбара Бачильери рассказала о странных и неожиданных предметах, которые пассажиры пытались пронести на борт самолета.