Стюардесса рассказала о самых нелепых ошибках пассажиров перед посадкой (видео)

Бывшая бортпроводница Барбара Бачильери рассказала о странных и неожиданных предметах, которые пассажиры пытались пронести на борт самолета. В числе конфискованного — мешки с наличными, ножи и надутые пляжные мячи.

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Об этом она рассказала в одном из своих видео в TikTok.

Бывшая бортпроводница из Аргентины, известная в сети как Барбара Бачильери, поделилась неожиданными и порой абсурдными историями о том, что пассажиры пытались пронести на борт самолета. Некоторые вещи удивили даже ее, несмотря на годы опыта на высоте 38 000 футов (11,5 км).

Бачильери рассказала, как однажды мужчина пришел на посадку с обычным пластиковым пакетом, доверху набитым долларами.

"Это не был пояс для денег или аккуратный конверт. Это был мятый пакет из супермаркета, полный налички без всякой декларации", — вспоминает она.

По ее словам, при международных перелетах разрешено провозить не более 10 000 долларов или эквивалент в другой валюте — все, что выше, подлежит обязательному декларированию.

У Бачильери более 4,8 миллиона подписчиков в соцсетях Фото: TikTok

Бачильери, у которой более 4,8 миллиона подписчиков в соцсетях, также рассказала, какие вещи чаще всего становятся причиной появления слез и конфликтов на контроле. Например, дорогая косметика.

"Я видела, как женщина расплакалась, когда ей пришлось выбросить только что купленный крем за сотни евро — баночка была объемом 150 мл, а разрешено провозить не более 100 мл, даже если она наполовину пуста", — объяснила она.

Отдельное внимание она уделила литиевым батареям. По ее словам, именно они сегодня являются главной причиной пожаров на борту.

"Телефоны, ноутбуки, наушники — пассажиры носят с собой по 5–6 устройств. А если батарея повреждена или перегревается, это уже реальный риск", — отмечает стюардесса.

Cтюардесса Барбара Бачильери часто рассказывает своим подписчикам о своей работе Фото: Jam Press

Не обошлось и без курьезов. Бачильери вспомнила, как пассажирам приходилось прощаться с сувенирными швейцарскими ножами, купленными в аэропортах. Даже если их лезвие всего на пару миллиметров превышает разрешенную длину — 6 см — предмет конфискуется на контроле. А вот надутый пляжный мяч, несмотря на невинность, тоже может быть изъят.

"Он может лопнуть в воздухе и испугать пассажиров. Неопасно, но неприятно", — сказала Барабара.

В завершение Бачильери посоветовала: всегда проверяйте не только правила безопасности аэропорта, но и требования конкретной авиакомпании.

"То, что прошло контроль, не обязательно будет допущено в салон. Лучше знать все заранее, чем попрощаться с вещами у выхода на посадку", — добавила она.

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