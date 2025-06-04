Стюардеса розповіла про найбезглуздіші помилки пасажирів перед посадкою (відео)

Колишня бортпровідниця Барбара Бачильєрі розповіла про дивні і несподівані предмети, які пасажири намагалися пронести на борт літака. Серед конфіскованого — мішки з готівкою, ножі та надуті пляжні м'ячі.

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Про це вона розповіла в одному зі своїх відео в TikTok.

Колишня бортпровідниця з Аргентини, відома в мережі як Барбара Бачильєрі, поділилася несподіваними й часом абсурдними історіями про те, що пасажири намагалися пронести на борт літака. Деякі речі здивували навіть її, незважаючи на роки досвіду на висоті 38 000 футів (11,5 км).

Бачильєрі розповіла, як одного разу чоловік прийшов на посадку зі звичайним пластиковим пакетом, доверху набитим доларами.

"Це не був пояс для грошей або акуратний конверт. Це був пом'ятий пакет із супермаркету, повний готівки без жодної декларації", — згадує вона.

За її словами, під час міжнародних перельотів дозволено провозити не більше ніж 10 000 доларів або еквівалент в іншій валюті — все, що вище, підлягає обов'язковому декларуванню.

У Бачильєрі понад 4,8 мільйона підписників у соцмережах Фото: TikTok

Бачильєрі, у якої понад 4,8 мільйона підписників у соцмережах, також розповіла, які речі найчастіше стають причиною появи сліз і конфліктів на контролі. Наприклад, дорога косметика.

"Я бачила, як жінка розплакалася, коли їй довелося викинути щойно куплений крем за сотні євро — баночка була об'ємом 150 мл, а дозволено провозити не більше 100 мл, навіть якщо вона наполовину порожня", — пояснила вона.

Окрему увагу вона приділила літієвим батареям. За її словами, саме вони сьогодні є головною причиною пожеж на борту.

"Телефони, ноутбуки, навушники — пасажири носять із собою по 5-6 пристроїв. А якщо батарея пошкоджена або перегрівається, це вже реальний ризик", — зазначає стюардеса.

Стюардеса Барбара Бачильєрі часто розповідає своїм підписникам про свою роботу Фото: Jam Press

Не обійшлося і без курйозів. Бачильєрі згадала, як пасажирам доводилося прощатися з сувенірними швейцарськими ножами, купленими в аеропортах. Навіть якщо їхнє лезо лише на пару міліметрів перевищує дозволену довжину — 6 см — предмет конфіскують на контролі. А ось надутий пляжний м'яч, попри невинність, теж може бути вилучено.

"Він може лопнути в повітрі і налякати пасажирів. Небезпечно, але неприємно", — сказала Барабара.

Насамкінець Бачильєрі порадила: завжди перевіряйте не тільки правила безпеки аеропорту, а й вимоги конкретної авіакомпанії.

"Те, що пройшло контроль, не обов'язково буде допущено в салон. Краще знати все заздалегідь, ніж попрощатися з речами біля виходу на посадку", — додала вона.

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