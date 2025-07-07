"Подумайте двічі": колишня стюардеса пояснила, чому не можна замовляти напої в літаку

Колишня стюардеса Кет Камалані зі США застерегла пасажирів від вживання гарячих напоїв під час польоту, заявивши, що резервуари для води в літаках нібито майже не чистяться.

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У короткому відео в Instagram Кет Камалані, колишня стюардеса і нині блогер, поділилася застереженням. За її словами, пасажирам слід уникати будь-яких напоїв на борту, якщо вони не перебувають у заводській упаковці.

Особливу тривогу в неї викликає гаряча вода, яка використовується для приготування чаю та кави.

"Ніколи, ніколи не пийте рідину, якщо вона не з пляшки або банки. Просто подумайте двічі. Резервуари для води в літаках майже не чистяться, і ми, як екіпаж, самі вкрай рідко п'ємо цю каву або чай", — заявила Кет.

За її словами, навіть машини, які нагрівають воду, нібито миються тільки в разі поломки. Камалані також порадила батькам не використовувати воду з борту для приготування дитячих сумішей.

Однак думка Кет викликала хвилю заперечень серед діючих стюардес і фахівців. Багато бортпровідників у коментарях заявили, що регулярно вживають чай і каву на роботі, і не стикалися з проблемами.

"Я літаю вже 25 років і п'ю гарячі напої на кожному рейсі", — написав один із них.

Авіаційний експерт Венс Гільдерман також спростував побоювання Камалані, пояснивши, що вода на борту очищається спеціальними нетоксичними розчинами. Він запевнив, що вона проходить фільтрацію, аналогічну системі HEPA, яку використовують для повітря в салоні, і "на 100 відсотків безпечна".

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