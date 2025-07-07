"Подумайте дважды": бывшая стюардесса объяснила, почему нельзя заказывать напитки в самолете

Бывшая стюардесса Кэт Камалани из США предостерегла пассажиров от употребления горячих напитков во время полета, заявив, что резервуары для воды в самолетах якобы почти не чистятся.

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В коротком видео в Instagram Кэт Камалани, бывшая стюардесса и ныне блогер, поделилась предостережением. По ее словам, пассажирам следует избегать любых напитков на борту, если они не находятся в заводской упаковке.

Особую тревогу у нее вызывает горячая вода, используемая для приготовления чая и кофе.

"Никогда, никогда не пейте жидкость, если она не из бутылки или банки. Просто подумайте дважды. Резервуары для воды в самолетах почти не чистятся, и мы, как экипаж, сами крайне редко пьем этот кофе или чай", — заявила Кэт.

По ее словам, даже машины, которые нагревают воду, якобы моются только в случае поломки. Камалани также посоветовала родителям не использовать воду с борта для приготовления детских смесей.

Однако мнение Кэт вызвало волну возражений среди действующих стюардесс и специалистов. Многие бортпроводники в комментариях заявили, что регулярно употребляют чай и кофе на работе, и не сталкивались с проблемами.

"Я летаю уже 25 лет и пью горячие напитки на каждом рейсе", — написал один из них.

Авиационный эксперт Вэнс Хильдерман также опроверг опасения Камалани, объяснив, что вода на борту очищается специальными нетоксичными растворами. Он заверил, что она проходит фильтрацию, аналогичную системе HEPA, используемой для воздуха в салоне, и "на 100 процентов безопасна".

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