В очікуванні диверсій: Литва закрила повітряний простір на кордоні з Білоруссю

На частині кордону з Білоруссю Литва тимчасово закрила повітряний простір.

Таке рішення Міністерство транспорту і комунікацій ухвалило на прохання Міноборони країни, повідомляє Delfi.lt. Безпольотна зона збережеться до жовтня.

Головною причиною цього кроку в оборонному відомстві називають прийдешні російсько-білоруські навчання "Захід".

"Це було зроблено з урахуванням ситуації з безпекою та загрозами суспільству, включно з ризиком для цивільної авіації через порушення повітряного кордону безпілотниками, а також з урахуванням потреби у створенні необхідних для Литовської армії умов для виконання встановлених законом завдань із реагування на такі та подібні до них порушення повітряного кордону в мирний час", — заявили в Міноборони.

Заборона на польоти в цьому місці діятиме до 1 жовтня 2025 року, однак її можуть попросити подовжити, якщо не зменшиться загроза у зв'язку з проникненням на територію Литви безпілотників.

Так виглядає зона, де закрито повітряний простір у Литві Фото: Скриншот

Натомість глава Служби охорони держкордону Литви Рустам Любаєв не виключає провокацій: "порушення кордону, використання технічних військових засобів і дестабілізуючі ситуації з групами мігрантів", пише RFI.

Він підкреслив, що його відомство повністю готове до різних сценаріїв розвитку ситуації.

Любаєв пообіцяв задіяти на час навчань у Білорусі всі доступні Литві технології, вони "будуть додатковим джерелом інформації як для нас, так і для інших служб нашої держави".

Навчання "Захід-2025" відбудуться 12-16 вересня, зокрема поблизу кордону Білорусі з Польщею та Литвою. Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що, зокрема, в них буде включено "відпрацювання застосування ядерної зброї та комплексу "Ліщина"

Польща теж готується. У відповідь на російсько-білоруські навчання вона проведе масштабні навчання НАТО "Залізний захисник" (Żelazny obrońca-25) за участю близько 34 000 військових, більше ніж 600 одиниць техніки, включно з винищувачами F-35 з Норвегії та Нідерландів, а також німецькими винищувачами.

