В ожидании диверсий: Литва закрыла воздушное пространство на границе с Беларусью

На части границы с Беларусью Литва временно закрыла воздушное пространство.

Такое решение Министерство транспорта и коммуникаций приняло по просьбе Минобороны страны, сообщает Delfi.lt. Бесполетная зона сохранится до октября.

Главной причиной этого шага в оборонном ведомстве называют грядущие российско-белорусские учения "Запад".

"Это было сделано с учетом ситуации с безопасностью и угрозами обществу, включая риск для гражданской авиации из-за нарушения воздушной границы беспилотниками, а также с учетом потребности в создании необходимых для Литовской армии условий для выполнения установленных законом задач по реагированию на такие и им подобные нарушения воздушной границы в мирное время", – заявили в Минобороны.

Запрет на полеты в этом месте будет действовать до 1 октября 2025 года, однако его могут попросить продлить, если не уменьшится угроза в связи с проникновением на территорию Литвы беспилотников.

Так выглядит зона, где закрыто воздушное пространство в Литве Фото: Скриншот

В свою очередь глава Службы охраны госграницы Литвы Рустам Любаев не исключает провокаций: "нарушения границы, использование технических военных средств и дестабилизирующие ситуации с группами мигрантов", пишет RFI.

Он подчеркнул, что его ведомство полностью готово к различным сценариям развития ситуации.

Любаев пообещал задействовать на время учений в Беларуси все доступные Литве технологии, они "будут являться дополнительным источником информации как для нас, так и для других служб нашего государства".

Учения "Запад-2025" пройдут 12-16 сентября, в том числе вблизи границы Беларуси с Польшей и Литвой. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил, что среди прочего, в них будут включены "отработка применения ядерного оружия и комплекса "Орешник"

Польша тоже готовится. В ответ на российско-беларусские учения она проведет масштабные учения НАТО "Железный защитник" (Żelazny obrońca-25) с участием около 34 000 военных, более 600 единиц техники, включая истребители F-35 из Норвегии и Нидерландов, а также немецкие истребители.

