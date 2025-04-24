"Враг обычно приходил с Востока": Литва показала, как будет спасать свою столицу в случае нападения РФ

В столице Литвы Вильнюсе обнародовали план полномасштабной эвакуации в случае российского нападения. Город надеются эвакуировать в течение 48 часов.

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Об этом сообщает Euractiv.

Три основных пути эвакуации будут осуществляться в западном направлении: "Так сложилось, что враг обычно приходил с Востока", — пояснил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

Также он отметил: "Мы не хотим сеять панику, но наша цель — это быть готовыми и скоординированными, надеясь, что этот план никогда не понадобится".

Отметим, что Вильнюс (численность населения — 540 тыс. человек) расположен всего в 30 километрах от границы с лукашенковской Беларусью. Литовские чиновники также указывают на вероятные риски со стороны Белорусской атомной электростанции недалеко от города Островец в Гродненской области.

Ранее мы писали, что Литва укрепляет Сувалкский коридор — малонаселенный участок лесной равнины шириной 100 километров, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Беларусью и Калининградской областью России. Именно Сувалкский коридор считают одним из самых вероятных районов для любого будущего нападения РФ на страны ЕС.