"Враг обычно приходил с Востока": Литва показала, как будет спасать свою столицу в случае нападения РФ
В столице Литвы Вильнюсе обнародовали план полномасштабной эвакуации в случае российского нападения. Город надеются эвакуировать в течение 48 часов.
Об этом сообщает Euractiv.
Три основных пути эвакуации будут осуществляться в западном направлении: "Так сложилось, что враг обычно приходил с Востока", — пояснил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.
Также он отметил: "Мы не хотим сеять панику, но наша цель — это быть готовыми и скоординированными, надеясь, что этот план никогда не понадобится".
Отметим, что Вильнюс (численность населения — 540 тыс. человек) расположен всего в 30 километрах от границы с лукашенковской Беларусью. Литовские чиновники также указывают на вероятные риски со стороны Белорусской атомной электростанции недалеко от города Островец в Гродненской области.
Ранее мы писали, что Литва укрепляет Сувалкский коридор — малонаселенный участок лесной равнины шириной 100 километров, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с Беларусью и Калининградской областью России. Именно Сувалкский коридор считают одним из самых вероятных районов для любого будущего нападения РФ на страны ЕС.
Также мы сообщали, что три балтийские страны — Эстония, Литва и Латвия — укрепляют свои восточные границы и планируют построить там тысячи бетонных бункеров, траншей, противотанковых рвов и складов с боеприпасами. В то же время некоторые чиновники считают, что к таким мерам прибегли с опозданием.