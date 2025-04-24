"Ворог зазвичай приходив зі Сходу": Литва показала, як рятуватиме свою столицю в разі нападу РФ

У столиці Литви Вільнюсі оприлюднили план повномасштабної евакуації в разі російського нападу. Місто сподіваються евакуювати протягом 48 годин.

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Про це повідомляє Euractiv.

Три основні шляхи евакуації здійснюватимуться у західному напрямку: "Так склалося, що ворог зазвичай приходив зі Сходу", – пояснив мер Вільнюса Валдас Бенкунскас.

Також він зауважив: "Ми не хочемо сіяти паніку, але наша мета – це бути готовими і скоординованими, сподіваючись, що цей план ніколи не знадобиться".

Зауважимо, що Вільнюс (чисельність населення – 540 тис. людей) розташований лише за 30 кілометрів від кордону з лукашенківською Білоруссю. Литовські посадовці також вказують на ймовірні ризики з боку Білоруської атомної електростанції неподалік міста Островець у Гродненській області.

Раніше ми писали, що Литва зміцнює Сувальський коридор – малонаселену ділянку лісової рівнини завширшки 100 кілометрів, що з'єднує Польщу і Литву і межує з Білоруссю та Калінінградською областю Росії. Саме Сувальський коридор вважають одним із найімовірніших районів для будь-якого майбутнього нападу РФ на країни ЄС.