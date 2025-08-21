Неймовірна схожість: у Нігерії створили гіперреалістичні протези (фото)

Нігерійська компанія з протезування Immortal Cosmetic Art розробила біонічну руку Ubokobong для людей з ампутацією, а також виготовляє протези ніг, ступнів і навіть окремих пальців.

Вони настільки реалістичні, що коли людина одягає такий протез, його неможливо відрізнити від справжньої руки або ноги, пише Reutrers.

Компанія розробила гуманоїдну біонічну руку, яка працює на основі електроміографічних сигналів, що передаються мозком до різних м'язів руки, коли людина втрачає свою руку.

Творці сподіваються офіційно запустити виробництво такого протеза за підтримки уряду або неурядових організацій, чия фінансова підтримка зробить його доступним для звичайних жителів Нігерії.

Творець реалістичних протезів Джон Аманам Сандей з біонічною рукою

Біонічну руку вже оцінили і за кордоном. Immortal Cosmetic Art отримала замовлення зі США, Великої Британії, Австралії та Гани ще до офіційного запуску виробництва від людей, зацікавлених у гуманоїдній біонічній руці.

"Біоніка доступна в інших частинах світу, але в нас тут є гіперреалістичні біонічні форми, тобто вони виглядають як людські і при цьому функціональні. Тож це крок уперед порівняно з тим, що ми вже пропонуємо на ринку. І найчудовіше в цьому те, що протези мають темний колір шкіри", — заявив Джон Аманам Сандей, художник-гіперреалістичний протезист і генеральний директор Immortal Cosmetic Art.

Джон Аманам Сандей почав свій бізнес, щоб допомогти братові Фото: Facebook

Ідея створення гіперреалістичної біонічної руки народилася після того, як молодший брат Аманама, Убокобонг, позбувся пальців через вибух петарди під час святкування Нового року шість років тому.

Емоційне потрясіння родича через неможливість знайти в Нігерії штучні пальці, які підходять за тоном його шкіри, надихнуло Аманама на створення компанії Immortal Cosmetic Art.

Спочатку протези були виключно естетичними і не мали функціональності. Усвідомлюючи цю прогалину, Убокобонг застосував свій досвід у галузі технологій та електроніки для розробки дієвого рішення. Після трьох років цілеспрямованих досліджень він успішно створив біонічну руку Ubokobong.

Одна з тих, хто чекає на такий протез, — 25-річна косметологиня Гіфт Усен, уродженка Аква-Ібома на півдні Нігерії. Вона з'явилася на світ тільки з однією повністю розвиненою рукою.

"Я виросла, бачачи себе з півтора руками. І часто я почуваюся збентеженою, але мені доводилося себе підбадьорювати, тому що я так це уявляла. Я не сама себе створила", — сказала Усен, косметолог.

У Нігерії немає точних даних про те, скільки громадян користуються протезами. Однак для значної кількості людей з ампутацією та інших нігерійців, у яких відсутня рука, протези недоступні або не по кишені.

