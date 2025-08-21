Невероятное сходство: в Нигерии создали гиперреалистичные протезы (фото)

Нигерийская компания по протезированию Immortal Cosmetic Art разработала бионическую руку Ubokobong для людей с ампутацией, а также изготавливает протезы ног, ступней и даже отдельных пальцев.

Related video

Они настолько реалистичны, что когда человек надевает такой протез, его невозможно отличить от настоящей руки или ноги, пишет Reutrers.

Компания разработала гуманоидную бионическую руку, которая работает на основе электромиографических сигналов, передаваемых мозгом к различным мышцам руки, когда человек теряет свою руку.

Создатели надеются официально запустить производство такого протеза при поддержке правительства или неправительственных организаций, чья финансовая поддержка сделает его доступным для обычных жителей Нигерии.

Создатель реалистичных протезов Джон Аманам Сандей с бионической рукой

Бионическую руку уже оценили и за рубежом. Immortal Cosmetic Art получила заказы из США, Великобритании, Австралии и Ганы еще до официального запуска производства от людей, заинтересованных в гуманоидной бионической руке.

"Бионика доступна в других частях мира, но у нас здесь есть гиперреалистичные бионические формы, то есть они выглядят как человеческие и при этом функциональные. Поэтому это шаг вперед по сравнению с тем, что мы уже предлагаем на рынке. И самое замечательное в этом то, что протезы имеют темный цвет кожи", — заявил Джон Аманам Сандей, художник-гиперреалистичный протезист и генеральный директор Immortal Cosmetic Art.

Джон Аманам Сандей начал свой бизнес, чтобы помочь брату Фото: Facebook

Идея создания гиперреалистичной бионической руки родилась после того, как младший брат Аманама, Убокобонг, лишился пальцев из-за взрыва петарды во время празднования Нового года шесть лет назад.

Эмоциональное потрясение родственника из-за невозможности найти в Нигерии искусственные пальцы, подходящие по тону его кожи, вдохновило Аманама на создание компании Immortal Cosmetic Art.

Изначально протезы были исключительно эстетическими и не имели функциональности. Осознавая этот пробел, Убокобонг применил свой опыт в области технологий и электроники для разработки действенного решения. После трех лет целенаправленных исследований он успешно создал бионическую руку Ubokobong.

Одна из тех, кто ждет такой протез, — 25-летний косметолог Гифт Усен, уроженка Аква-Ибома на юге Нигерии. Она появилась на свет только с одной полностью развитой рукой.

"Я выросла, видя себя с полутора руками. И часто я чувствую себя смущенной, но мне приходилось себя подбадривать, потому что я так это представляла. Я не сама себя создала", — сказала Усен, косметолог.

В Нигерии нет точных данных о том, сколько граждан пользуются протезами. Однако для значительного количества людей с ампутацией и других нигерийцев, у которых отсутствует рука, протезы недоступны или не по карману.

Ранее Фокус писал, что женщина оскорбила ветерана из-за того, что он не скрыл протез и травмированную руку.

Мы также рассказывали, что защитника "Азовстали" из-за протеза не допустили к экзамену по вождению.