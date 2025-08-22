Замикається в спальні і багато базікає: які звички Трампа дратують Білий дім, — ЗМІ

Біограф Трампа Майкл Вулфф стверджує, що президент США врізав замок у двері, всупереч рекомендаціям Секретної служби. Також письменник поскаржився на дратівливу манеру Дональда Трампа вести бесіди.

Вулф, якого в Білому домі не люблять і називають "брехуном", видав чергову порцію чуток про Дональда Трампа. Письменник, який видав бестселер "Вогонь і лють: всередині Білого дому Трампа" про перший термін президента США, розповів, які звички Трампа дратують його найближче оточення, пише The Daily Beast.

Біограф президента Дональда Трампа Майкл Вулф стверджує, що Дональд Трамп щонайменше двічі вступав у конфронтацію зі співробітниками Білого дому з приводу облаштування своєї спальні в період його першого президентства.

Він розповів, що Трамп встановив замок на двері своєї спальні в Білому домі всупереч бажанню Секретної служби. Це стало настільки серйозною проблемою для агентів, що спровокувало скандал з приводу безпеки.

"Це була конфронтація", — розповів Вулф, додаючи, що Секретна служба фактично примусила зняти замок.

Ще один конфлікт виник, коли прислуга Білого дому змінила Трампу простирадла.

"У нього сталася істерика", — сказав Вулф.

Також він пояснив, чим манера спілкуватися Дональда Трампа дратує всіх, кому доводилося вступати з ним у діалог. Особливо, коли він збирає наради в Білому домі.

"Це як автобусна зупинка, просто заповнена людьми, осіб 20, 30, і більше. Приносять стільці. Практично будь-хто може увійти і сісти, а Трамп сидить за столом і говорить, говорить", — розповів Вулф.

Він зазначив, що ті, хто зустрічаються з Трампом уперше, зазвичай не готові до того, скільки їм доведеться вислухати.

"Це як монолог... І іноді це досить кумедно: він намагається жартувати, а потім змінює тему. А всі сидять і роблять вигляд, що слухають... Коли він говорить, усе, що в нього в голові, виривається назовні. Тому вся плутанина, хаос, хвилювання, минулі образи вихлюпуються і цьому немає кінця. Тож ви можете сидіти з ним годинами, і у вас ніколи, ніколи, ніколи не буде жодної хвилини, щоб вставити слово", — розповів Вулф.

Ведуча подкасту "Inside Trump's Head" Джоанна Коулз запитала, який насправді Трамп за зачиненими дверима. І що він робить перед тим, як лягти спати. Адже іноді президент США постить у соцмережах уже пізно вночі.

"Він розмовляє телефоном. Думаю, до останнього. Він розмовляє, розмовляє з кимось", — припустив Вулф.

Журналісти зв'язалися з представниками Білого дому для отримання коментарів. Директор із комунікацій Білого дому Стівен Чунг раніше називав Вулфа "мішком лайна" і говорив, що той "регулярно вигадує історії, породжені його хворою і збоченою уявою" і "мозком розміром з арахіс". Цього разу він утримався від коментарів.

Нагадаємо, президент Дональд Трамп звільнив одну з найдосвідченіших аналітиків ЦРУ, яка відповідала за російський напрямок. Зокрема вона контролювала підготовку звіту про втручання РФ у президентські вибори 2016 року на користь Трампа.

А 21 серпня президент США заявив, що Україні не дали шансу на перемогу представники адміністрації його попередника Джо Байдена. За словами Трампа, Байден дозволяв українцям тільки захищатися, а війну виграти майже неможливо, якщо не атакувати країну-загарбницю.