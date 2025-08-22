Запирается в спальне и много болтает: какие привычки Трампа бесят Белый дом, — СМИ

Биограф Трампа Майкл Вулфф утверждает, что президент США врезал замок в дверь, вопреки рекомендациям Секретной службы. Также писатель пожаловался на раздражающую манеру Дональда Трампа вести беседы.

Вулф, которого в Белом доме не любят и называют "вруном", выдал очередную порцию слухов о Дональде Трампе. Писатель, который издал бестселлер "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" о первом сроке президента США, рассказал, какие привычки Трампа раздражают его ближайшее окружение, пишет The Daily Beast.

Биограф президента Дональда Трампа Майкл Вулф утверждает, что Дональд Трамп как минимум дважды вступал в конфронтацию с сотрудниками Белого дома по поводу обустройства своей спальни в период его первого президентства.

Он рассказал, что Трамп установил замок на дверь своей спальни в Белом доме вопреки желанию Секретной службы. Это стало настолько серьезной проблемой для агентов, что спровоцировало скандал по поводу безопасности.

"Это была конфронтация", — рассказал Вулф, добавляя, что Секретная служба фактически принудила снять замок.

Еще один конфликт возник, когда прислуга Белого дома сменила Трампу простыни.

"У него случился истерика", — сказал Вулф.

Также он пояснил, чем манера общаться Дональда Трампа раздражает всех, кому приходилось вступать с ним в диалог. Особенно, когда он собирает совещания в Белом доме.

Журналисты в Белом доме Фото: Karoline Leavitt/X

"Это как автобусная остановка, просто заполненная людьми, человек 20, 30, и больше. Приносят стулья. Практически любой может войти и сесть, а Трамп сидит за столом и говорит, говорит", — рассказал Вулф.

Он отметил, что те, кто встречаются с Трампом в первый раз, обычно не готовы к тому, сколько им придется выслушать.

"Это как монолог... И иногда это довольно забавно: он пытается шутить, а потом меняет тему. А все сидят и делают вид, что слушают… Когда он говорит, все, что у него в голове, вырывается наружу. Поэтому вся путаница, хаос, волнение, прошлые обиды выплескиваются и этому нет конца. Так что вы можете сидеть с ним часами, и у вас никогда, никогда, никогда не будет ни минуты, чтобы вставить слово", — рассказал Вулф.

Ведущая подкаста "Inside Trump’s Head" Джоанна Коулз спросила, каков на самом деле Трамп за закрытыми дверями. И что он делает перед тем, как лечь спать. Ведь иногда президент США постит в соцсетях уже глубокой ночью.

"Он разговаривает по телефону. Думаю, до последнего. Он разговаривает, разговаривает с кем-то", — предположил Вулф.

Трамп может говорить часами, утверждает его биограф Фото: AFP

Журналисты связались с представителями Белого дома для получения комментариев. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг ранее называл Вулфа "мешком дерьма" и говорил, что тот "регулярно выдумывает истории, порожденные его больным и извращенным воображением" и "мозгом размером с арахис". В этот раз он удержался от комментариев.

