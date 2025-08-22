Руководила сотнями аналитиков по вопросам России: Трамп отстранил одну из топовых офицеров ЦРУ, — СМИ

Президент Дональд Трамп уволил одного из самых высоких аналитиков Центрального разведывательного управления, которая отвечала за российское направление. В частности она контролировала подготовку отчета о вмешательстве РФ в президентские выборы 2016 года в пользу Трампа.

Related video

Уволенная сотрудница ЦРУ проработала на своей должности более 20 лет, пишет The Economist со ссылкой на собственные источники. По данным журналистов, директор национальной разведки США Тулси Габбард 19 августа лишила ее допуска к секретной информации вместе с другими 36 действующими и бывшими должностными лицами, которых обвинили в "измене присяге Конституции".

Издание рассказывает, что указанный офицер была главным сотрудником разведки США по вопросам России и Евразии в 2016 году и контролировала подготовку отчета, в котором говорилось о вмешательстве Москвы в прошлогодние президентские выборы в пользу Дональда Трампа. Через несколько лет она заняла должность старшего менеджера ЦРУ и контролировала операции и анализ по России и бывшему Советскому Союзу.

По словам журналистов, администрация Трампа использовала контроль над допусками к информации как рычаг влияния и раньше, однако этот офицер ЦРУ вместе с двумя другими связанными с докладом 2016 года разведчиками — Шелби Пирсон и Винь Нгуен — стали одними из самых высоких по должности действующих разведчиков, которых устранил Трамп. Авторы материала отмечают, что это может свидетельствовать о резком обострении войны президента США против американских служб.

По данным издания, увольнение топового офицера ЦРУ, руководившего сотнями аналитиков, вызвало беспокойство среди сотрудников ЦРУ. Бывший офицер управления Ларри Пфайффер отметил, что потеря допуска — это "конец карьеры", к тому же многие аналитики рассчитывают, что допуск будет оставаться у них и на пенсии и позволит работать консультантами.

Журналисты добавили, что в апреле помощник Тулси Габбард оказывал давление на аналитиков ЦРУ, чтобы они согласовали свои оценки банды из Венесуэлы Tren de Aragua с политикой Трампа, а в июне сам президент США критиковал утечку оценок Разведывательного управления Министерства обороны, которые опровергали его заявления об уничтожении иранских ядерных объектов американскими ударами.

Отметим, 21 августа издание CBS News со ссылкой на сотрудников американских спецслужб сообщало, что США прекратили обмениваться с ближайшими союзниками разведданными о переговорах РФ и Украины. Соответствующую директиву издала директор национальной разведки США Тулси Габбард.

Напомним, 21 августа Дональд Трамп сказал, что если в течение двух недель в процессе переговоров не будет сдвигов в сторону мира в Украине, США "вероятно придется выбрать другую тактику".

Также 21 августа президент США заявил, что Украине не дали шанса на победу представители администрации его предшественника Джо Байдена. По словам Трампа, Байден позволял украинцам только защищаться, а войну выиграть почти невозможно, если не атаковать страну-захватчицу.