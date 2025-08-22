США прекратили обмен разведданными о переговорах РФ и Украины с ближайшими союзниками, — CBS News

Тулси Габбард, директор национальной разведки США, издала директиву, в которой запретила передавать всю информацию о мирных переговорах между Россией и Украиной американским партнерам-разведчикам.

Соответствующую директиву Габбард выдала еще несколько недель назад разведывательному сообществу США. Об этом 21 августа узнало издание CBS News от сотрудников американских спецслужб.

Директива, датированная 20 июля, предписывает не передавать данные о российско-украинских переговорах даже ближайшим партнерам-разведчикам. Речь идет в частности о службах разведки стран альянса "Пяти глаз", куда входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия. Этот разведывательный альянс был создан союзниками после Второй мировой войны.

Об этом рассказали источники в спецслужбах США, которые пожелали остаться анонимными.

Почему в США запретили обмен разведданными о российско-украинских переговорах

Собеседники сообщили изданию, что директива классифицирует все анализы и данные о нестабильных переговоров России и Украины как "NOFORN" (no foreign dissemination). Это означает, что соответствующая информация не может быть передана ни одной другой стране или иностранным гражданам.

Директива предусматривает лишь одно исключение в запрете: позволяет делиться только той информацией о переговорах России и Украины, которая уже была обнародована ранее.

"Меморандум также ограничивал распространение материалов по мирным переговорам учреждениями, которые создали или происходят от разведывательных данных", — рассказали в CBS News.

Однако меморандум, который выдала Тулси Габбард, не вводит ограничения на обмен дипломатической информацией о переговорах, которая была собрана "другими способами". Также в директиве не говорится о запрете военно-оперативной информации, не связанной с переговорами, которыми США, к примеру, могут делиться с украинскими военными, чтобы помогать их оборонительным операциям.

Что известно об альянсе "Пяти глаз"

Разведывательный альянс включает США, Великобританию, Канаду, Австралию и Новую Зеландию. Эти страны руководствуются многосторонним соглашением UKUSA, договором о совместной радиотехнической разведывательной деятельности.

Альянс "Пяти глаз" (FVEY) считается одним из самых известных разведывательных союзов в истории.

