США припинили обмін розвідданими про переговори РФ і України з найближчими союзниками, — CBS News

Тулсі Габбард, директорка національної розвідки США, видала директиву, у якій заборонила передавати всю інформацію щодо мирних переговорів між Росією та Україною американським партнерам-розвідникам.

Відповідну директиву Габбард видала ще кілька тижнів тому розвідувальній спільноті США. Про це 21 серпня дізналося видання CBS News від співробітників американських спецслужб.

Директива, датована 20 липня, наказує не передавати дані щодо російсько-українських переговорів навіть найближчим партнерам-розвідникам. Йдеться зокрема про служби розвідки країн альянсу "П'яти очей", куди входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія. Цей розвідувальний альянс було створено союзниками після Другої світової війни.

Про це розповіли джерела у спецслужбах США, які побажали залишитися анонімними.

Чому у США заборонили обмін розвідданими про російсько-українські переговори

Співрозмовники повідомили виданню, що директива класифікує всі аналізи та дані щодо нестабільних переговорів Росії та України як "NOFORN" (no foreign dissemination). Це означає, що відповідна інформація не може бути передана жодній іншій країні чи іноземним громадянам.

Директива передбачає лише один виняток у забороні: дозволяє ділитися лише тією інформацією про переговори Росії та України, яка вже була оприлюднена раніше.

"Меморандум також обмежував поширення матеріалів щодо мирних переговорів установами, які створили або походять від розвідувальних даних", — розповіли у CBS News.

Однак меморандум, який видала Тулсі Габбард, не вводить обмеження на обмін дипломатичною інформацією про переговори, яку було зібрано "іншими способами". Також у директиві не йдеться про заборону військово-оперативною інформацією, не пов'язаною з переговорами, якими США, до прикладу, можуть ділитися з українськими військовими, аби допомагати їхнім оборонним операціям.

Що відомо про альянс "П'яти очей"

Розвідувальний альянс включає США, Велику Британію, Канаду, Австралію та Нову Зеландію. Ці країни керуються багатосторонньою угодою UKUSA, договором про спільну радіотехнічну розвідувальну діяльність.

Альянс "П'яти очей" (FVEY) вважається одним з найвідоміших розвідувальних союзів в історії.

