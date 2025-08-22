Керувала сотнями аналітиків з питань Росії: Трамп усунув одну з топових офіцерок ЦРУ, — ЗМІ

Президент Дональд Трамп звільнив одного з найвищих аналітиків Центрального розвідувального управління, що відповідала за російський напрямок. Зокрема вона контролювала підготовку звіту про втручання РФ у президентські вибори 2016 року на користь Трампа.

Звільнена співробітниця ЦРУ пропрацювала на своїй посаді понад 20 років, пише The Economist з посиланням на власні джерела. За даними журналістів, директорка національної розвідки США Тулсі Габбард 19 серпня позбавила її допуску до секретної інформації разом з іншими 36 чинними та колишніми посадовцями, яких звинуватили у "зраді присязі Конституції".

Видання розповідає, що зазначена офіцерка була головним співробітником розвідки США з питань Росії та Євразії у 2016 році та контролювала підготовку звіту, в якому йшлося про втручання Москви в тогорічні президентські вибори на користь Дональда Трампа. За кілька років вона обійняла посаду старшого менеджера ЦРУ та контролювала операції й аналіз щодо Росії та колишнього Радянського Союзу.

За словами журналістів, адміністрація Трампа використовувала контроль над допусками до інформації як важіль впливу й раніше, проте ця офіцерка ЦРУ разом з двома іншими пов'язаними з доповіддю 2016 року розвідниками — Шелбі Пірсоном і Вінь Нгуєном — стали одними з найвищих за посадою чинних розвідників, яких усунув Трамп. Автори матеріалу зазначають, що це може свідчити про різке загострення війни президента США проти американських служб.

За даними видання, звільнення топової офіцерки ЦРУ, що керувала сотнями аналітиків, викликало занепокоєння серед співробітників ЦРУ. Колишній офіцер управління Ларрі Пфайффер зазначив, що втрата допуску — це "кінець кар'єри", до того ж багато аналітиків розраховують, що допуск лишатиметься в них і на пенсії та дозволить працювати консультантами.

Журналісти додали, що у квітні помічник Тулсі Габбард чинив тиск на аналітиків ЦРУ, щоб вони узгодили свої оцінки банди з Венесуели Tren de Aragua з політикою Трампа, а в червні сам президент США критикував витік оцінок Розвідувального управління Міністерства оборони, які спростовували його заяви про знищення іранських ядерних об'єктів американськими ударами.

Зазначимо, 21 серпня видання CBS News з посиланням на співробітників американських спецслужб повідомляло, що США припинили обмінюватися з найближчими союзниками розвідданими про переговори РФ і України. Відповідну директиву видала директорка національної розвідки США Тулсі Габбард.

Нагадаємо, 21 серпня Дональд Трамп сказав, що якщо протягом двох тижнів в процесі переговорів не буде зрушень в сторону миру в Україні, США "ймовірно доведеться обрати іншу тактику".

Також 21 серпня президент США заявив, що Україні не дали шансу на перемогу представники адміністрації його попередника Джо Байдена. За словами Трампа, Байден дозволяв українцям тільки захищатися, а війну виграти майже неможливо, якщо не атакувати країну-загарбницю.