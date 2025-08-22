В Італії загинув шестирічний українець: деталі трагедії (фото, відео)

Владислава Маламена, який переходив дорогу пішохідним переходом разом із матір'ю, збило авто. За його життя боролися лікарі, але хлопчик помер у лікарні.

Шестирічний одесит, який виїхав із матір'ю з України, рятуючись від війни з Росією, прямував додому, до колишнього парафіяльного будинку в Муреллі, де проживають сім'ї українських біженців. За словами очевидців, водій одного автомобіля, побачивши Владислава з матір'ю Антоніною, які збиралися перейти дорогу, зупинився, щоб пропустити їх. Автомобіль, що слідував за ним, синій Fiat Panda, за кермом якого був 25-річний житель Венеції, пішов на обгін і збив дитину.

Владислава евакуювали на вертольоті, але він помер у лікарні

Зіткнення з автомобілем було вкрай сильним: дитину відкинуло більш ніж на 30 метрів, і вона впала в кювет біля узбіччя. Повідомляється, що шестирічний Владислав приїхав з України місяць тому з матір'ю та братом.

Після прибуття карабінерів водія доставили в лікарню Мірано для обстеження, результати якого підтвердять, що він не керував автомобілем у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Тепер перед правоохоронцями стоїть завдання з'ясувати обставини і винних в аварії.

Шестирічний Владислав Маламен загинув у ДТП в Італії Фото: Соцсети

Очевидці повідомляють, що мати Владислава, 36-річна українка, була в розпачі і кликала на допомогу.

Почувши її, відвідувачі бару поруч і кілька місцевих жителів одразу ж вибігли на вулицю. "Жінка кричала від відчаю, дитина лежала на землі без руху. Як батько, я відчував, що вмираю", — розповів очевидець.

Швидка допомога прибула за кілька хвилин, але стан дитини одразу оцінювали як критичний, її евакуювали на вертольоті. Зазначається, що на початку серпня на цьому ж місці сталася ДТП, у якій загинув літній італієць, а за липень на цьому місці загинули три мотоциклісти.

Поки що немає реакції МЗС України, або посольства України в Італії.

