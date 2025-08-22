В Италии погиб шестилетний украинец: детали трагедии (фото, видео)

Владислава Маламена, который переходил дорогу по пешеходному переходу вместе с матерью, сбило авто. За его жизнь боролись врачи, но мальчик умер в больнице.

Related video

Шестилетний одессит, который уехал с матерью из Украины, спасаясь от войны с Россией, направлялся домой, в бывший приходской дом в Мурелле, где проживают семьи украинских беженцев. По словам очевидцев, водитель одного автомобиля, увидев Владислава с матерью Антониной, собиравшихся перейти дорогу, остановился, чтобы пропустить их. Следовавший за ним автомобиль, синий Fiat Panda, за рулем которого был 25-летний житель Венеции, пошел на обгон и сбил ребенка.

Владислава эвакуировали на вертолете, но он умер в больнице

Столкновение с автомобилем было крайне сильным: ребенка отбросило более чем на 30 метров, и он упал в кювет у обочины. Сообщается, что шестилетний Владислав приехал из Украины месяц назад с матерью и братом.

После прибытия карабинеров водитель был доставлен в больницу Мирано для обследования, результаты которого подтвердят, что он не управлял автомобилем в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Теперь перед правоохранителями стоит задача выяснить обстоятельства и виновных в аварии.

Шестилетний Владислав Маламен погиб в ДТП в Италии Фото: Соцсети

Очевидцы сообщают, что мать Владислава, 36-летняя украинка, была в отчаянии и звала на помощь.

Услышав ее, посетители бара рядом и несколько местных жителей тут же выбежали на улицу. "Женщина кричала от отчаяния, ребенок лежал на земле без движения. Как отец, я чувствовал, что умираю", — рассказал очевидец.

Скорая помощь прибыла через несколько минут, но состояние ребенка сразу оценивалось как критическое, его эвакуировали на вертолете. Отмечается, что в начале августа на этом же месте произошла ДТП, в которой погиб пожилой итальянец, а за июль на этом месте погибли три мотоциклиста.

Пока нет реакции МИД Украины, или посольства Украины в Италии.

Напомним, в ночь на 19 августа в нидерландском городе Сволген возник пожар в кризисном приюте для украинских переселенцев.

А из США депортировали первых украинских беженцев. Детали относительно количества депортированных или причин их выезда не раскрываются.