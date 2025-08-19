США депортировали украинских беженцев: появились их первые фотографии на Родине (фото)

Служба иммиграции и таможенного контроля США опубликовала фото украинцев, которые вернулись на родину с территории Америки.

По информации ICE, это "первые минуты" украинских беженцев после возвращения домой.

"Вот фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их вывоза из Соединенных Штатов", — говорится в сообщении.

Детали относительно количества депортированных или причин их выезда не раскрываются. Также не известно, идет ли речь о добровольном возвращении или о принудительной депортации из-за нарушения визового или миграционного режима. На опубликованных фото видно украинский пункт пропуска.

Напомним, что в этом году Дональд Трамп планировал лишить украинских беженцев временного правового статуса в США и ускоренно их депортировать. Решение входило в более широкие шаги администрации в отношении миллионов мигрантов, которые получили временную защиту по гуманитарным программам во времена Джо Байдена. Потеря статуса коснулась не только украинцев, но и граждан Кубы, Гаити, Никарагуа, Венесуэлы и афганцев, которые спасались после захвата страны талибами. Министерство внутренней безопасности США тогда не делало официальных заявлений, а Белый дом и посольство Украины не отвечали на запросы.

Впоследствии, в августе, стало известно, что из-за завершения действия гуманитарной программы Uniting for Ukraine тысячи украинских беженцев могут остаться без легального статуса. Эксперты предупреждают о возможных арестах и принудительном выселении. В частности, около 120 тысяч украинцев, прибывших в США за последние два года через программу Uniting for Ukraine, оказались под угрозой потери гуманитарной защиты и депортации.

Также Фокус писал, что, по мнению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, помощь для украинских беженцев не должна превышать уровень поддержки, которую получают безработные граждане страны.