120 тысяч украинцев в США под угрозой депортации: WSJ рассказал о последствиях решения Трампа

Из-за завершения действия гуманитарной программы Uniting for Ukraine тысячи украинских беженцев могут потерять легальный статус. Эксперты предупреждают о рисках арестов и принудительных выселений.

Около 120 тысяч украинцев, которые прибыли в США за последние два года через программу Uniting for Ukraine, оказались под угрозой потери гуманитарной защиты и депортации. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal.

Программа, введенная администрацией президента Джо Байдена, позволяла украинцам въезд на территорию США с гуманитарным паролем на два года при условии наличия американского спонсора. Теперь, по данным WSJ, администрация Дональда Трампа не планирует продлевать действие этих разрешений и фактически прекращает работу программы.

"Мы видим серьезный риск того, что люди окажутся в правовом вакууме, без возможности работать или легально оставаться в стране", — отмечают адвокаты, которые работают с украинской общиной.

По информации WSJ, Трамп не исключал возможности разрешить украинцам оставаться в США до завершения войны, однако никаких конкретных решений до сих пор не принято. Тем временем сроки действия гуманитарных разрешений для многих уже истекают.

Юрист благотворительной организации Nova Ukraine подчеркнула, что среди тех, кто рискует потерять статус, много семей с детьми: "Люди или не имеют куда идти, или не имеют достаточно средств, чтобы уехать и начать жизнь заново".

Примеры уже есть — Мирослава, которая прибыла в США в сентябре 2023 года с сыном, может потерять право пребывания уже 2 сентября этого года.

Как пишет WSJ, некоторые украинцы получали сообщения о необходимости покинуть страну или готовиться к депортации. Хотя часть таких сообщений власти США впоследствии отменили, объяснив их ошибкой, инциденты вызвали панику среди беженцев.

Напомним, программа Uniting for Ukraine была запущена в апреле 2022 года как временный механизм быстрого приема украинцев, которые бежали от войны, и предусматривала право на работу и проживание в США в течение двух лет.

