120 тисяч українців у США під загрозою депортації: WSJ розповів про наслідки рішення Трампа

Через завершення дії гуманітарної програми Uniting for Ukraine тисячі українських біженців можуть втратити легальний статус. Експерти попереджають про ризики арештів і примусових виселень.

Related video

Близько 120 тисяч українців, які прибули до США за останні два роки через програму Uniting for Ukraine, опинилися під загрозою втрати гуманітарного захисту та депортації. Про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Програма, запроваджена адміністрацією президента Джо Байдена, дозволяла українцям в’їзд на територію США з гуманітарним паролем на два роки за умови наявності американського спонсора. Тепер, за даними WSJ, адміністрація Дональда Трампа не планує продовжувати дію цих дозволів і фактично припиняє роботу програми.

"Ми бачимо серйозний ризик того, що люди опиняться у правовому вакуумі, без можливості працювати чи легально залишатися у країні", – зазначають адвокати, які працюють з українською громадою.

За інформацією WSJ, Трамп не виключав можливості дозволити українцям залишатися у США до завершення війни, проте жодних конкретних рішень досі не ухвалено. Тим часом терміни дії гуманітарних дозволів для багатьох вже спливають.

Юристка благодійної організації Nova Ukraine наголосила, що серед тих, хто ризикує втратити статус, багато сімей з дітьми: "Люди або не мають куди йти, або не мають достатньо коштів, щоб виїхати й почати життя заново".

Приклади вже є — Мирослава, яка прибула до США у вересні 2023 року з сином, може втратити право перебування вже 2 вересня цього року.

Як пише WSJ, деякі українці отримували повідомлення про необхідність залишити країну або готуватися до депортації. Хоча частину таких повідомлень влада США згодом скасувала, пояснивши їх помилкою, інциденти викликали паніку серед біженців.

Нагадаємо, програма Uniting for Ukraine була запущена у квітні 2022 року як тимчасовий механізм швидкого прийому українців, які тікали від війни, і передбачала право на роботу та проживання в США протягом двох років.

Як повідомляв Фокус, згідно програми Uniting for Ukraine, українці, які переїхали до США, навчатимуться в університеті безкоштовно.

Фокус також писав, що програма Байдена не допомогла: деякі біженці з України стають бездомними у США.