Програма Байдена не допомогла: деякі біженці з України стають бездомними у США

За інформацією співробітників агентств допомоги, незважаючи на те, що США ініціювали програму допомоги біженцям Uniting for Ukraine, були випадки, коли українкам пропонували стати сурогатними матерями чи іншими дружинами. У когось були складні стосунки із так званими "спонсорами".

Понад 280 тисяч українців завдяки американській програмі для біженців з України Uniting for Ukraine змогли виїхати за кордон та знайти житло, надане американцями. Але не кожному вдається уникнути складнощів. За словами Келлі Агнью-Барахас, керівника програми допомоги біженцям з організації Catholic Charities, часто місцеві жителі наївно вирішують зробити хорошу справу та розмістити у себе біженців, але потім нічого не роблять. Про це повідомляє The New York Times.

Представники агентства з розселення біженців кажуть, що багато так званих "спонсорid" згодом відмовляються, і переселенці приїжджають за адресами, де на них ніхто не чекає. Хоча волонтери повиннi підписувати заявки на розміщення біженців протягом двох років.

Співробітники агентств також повідомили про випадки, коли українок просили стати сурогатними матерями, а у однiєї жінки з України відібрали паспорт і змушувала стати другою дружиною.

Влада Нью-Йорка каже, що деякі громадяни України опиняються у домах для безпритульних.

Станом на 21 березня, у рамках програми Uniting for Ukraine 282 тисячі українців отримали можливість приїхати або вже приїхали до США. Утікачам надають тимчасовий юридичний статус (humanitarian parole), що дозволяє легально працювати. Ще 167 тисяч українців отримали можливість переїхати до США за іншими програмами.

В основі американської програми спонсорства – канадська модель. Хоча є відмінності: у Канаді "спонсорами", які надають житло, мають бути організації, місцеві спільноти, або група, до якої входить щонайменше п'ять осіб. Така умова дозволяє розподілити витрати, пов'язані з приїздом біженця, i зменшити ризик, що переселенець опиниться без даху над головою.

Поки що Нью-Йорк прийняв більше українців, ніж інші американські міста. Багато українців селяться в районі Брайтон-Біч, де й раніше була велика українська діаспора.

Крім фінансових витрат, волонтери Uniting for Ukraine мають пообіцяти розмістити біженців та допомогти їм із охороною здоров'я та розміщенням дітей у школах.

Український переселенець Станіслав Голотюк тижнями шукав людину, яка б допомогла виїхати з України та знайти житло у США.

Він переглядав записи у групах на Facebook. Декілька людей з Нью-Йорка та Чикаго обіцяли допомогти, але згодом зникали. Інші просили грошей. Зрештою пошуками житла зайнялася його подруга, сподіваючись, що це принесе удачу.

Після звернень до більш ніж 50 американців він нарешті отримав відповідь: "Звичайно, я допоможу. Надішліть дані про себе".

27-річний Голотюк не був упевнений у людині, з якою контактував, проте для нової американської програми обов'язковою умовою була наявність "спонсора". Через три дні він отримав документи на виїзд, але коли наприкінці вересня минулого року з подругою, 22-річною Марією Мужун, вони прибули до нью-йоркського Міжнародного аеропорту ім. Джона Кеннеді, на них там ніхто не чекав.

На двох у них було лише 100 доларів і першу ніч на північноамериканському континенті вони провели під пірсом на Коні-Айленді. Ніч розтягнулася на тижні, і українці зрештою вирішили встановити для себе намет, який придбали у "Волмарті".

Станіслав Голотюк

У ряді випадків навіть наявність "спонсора" не вирішувала всіх проблем. 38-річна киянка Олена Афанасьєва приїхала до невеликого містечка в Пенсільванії наприкінці червня 2022 року зі своїми двома доньками, 13 та 16 років. Її "спонсором" виступила 56-річна жінка.

Місцеві групи зібрали гроші, щоб допомогти сім'ї біженців, проте жінка, яка надала житло, не дозволила купувати на них шкільне приладдя для дочок, звинувативши українку в егоїзмі. Зрештою, вона попросила її виселитися.

Афанасьєва переїхала до Нью-Йорка, звернулася за допомогою до католицької благодійної організації і тепер мешкає у притулку для бездомних — невеликому готельному номері на Манхеттені, де вони ділять ліжко невеликого розміру.

Але прихильники програми Uniting for Ukraine називають програму загалом успішною.

"Щомісячно біженців стає все більше, тому що це працює, — пояснила Аня МакМюррей з Welcome.US. — Вони відправляють в Україну історії і кажуть, що це шлях, яким варто піти, що тут ви знайдете безпеку. Американський народ вітає вас" .

