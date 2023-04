Программа Байдена не помогла: некоторые беженцы из Украины становятся бездомными в США

По информации сотрудников агентств помощи беженцам, несмотря на то, что США инициировали программу помощи беженцам Uniting for Ukraine, были случаи, когда украинкам предлагали стать суррогатными матерями или вторыми женами. У кого-то были сложные отношения с так называемыми "спонсорами".

Более 280 тысяч украинцев благодаря американской программе для беженцев из Украины Uniting for Ukraine смогли выехать за рубеж и найти жилье, предоставленное американскими гражданами. Но не каждому удается найти жилье и избежать сложностей. По словам Келли Агнью-Барахас, руководителя программы помощи беженцам из организации Catholic Charities, часто местные жители наивно решают сделать хорошее дело и разместить у себя беженцев, но затем ничего не делают. Об этом сообщает The New York Times.

Представители агентства по расселению беженцев говорят, что многие так называемые "спонсоры" впоследствии отказываются, и переселенцы приезжают по адресам, где их никто не ждет. Хотя волонтеры и подписывают заявки на размещение беженцев в течении двух лет.

Сотрудники агентств также сообщили о случаях, когда украинок просили стать суррогатными матерями, а у одной женщины из Украины отобрали паспорт и принуждали стать второй женой.

Власти Нью-Йорка говорят, что некоторые граждане Украины оказываются в приютах для бездомных.

По состоянию на 21 марта, в рамках программы Uniting for Ukraine 282 тысячи украинцев получили возможность приехать, либо уже приехали в США. Беженцам предоставляют временный юридический статус (humanitarian parole), позволяющий легально работать. Еще 167 тысяч украинцев получили возможность переехать в США по другим программам.

В основе американской программы спонсорства канадская модель. Хотя есть отличия: в Канаде "спонсорами", которые предоставляют жилье, должны быть организации, местные сообщества, или же группа, в которую входит по меньшей мере пять человек. Такое условие позволяет распределить расходы, связанные с приездом беженца, к тому же, меньше риск того, что переселенц в итоге окажется бездомным.

Пока Нью-Йорк принял больше украинцев, чем другие американские города. Многие украинцы селятся в районе Брайтон-бич, где и прежде была большая украинская диаспора.

Помимо финансовых расходов, волонтеры Uniting for Ukraine должны пообещать разместить беженцев и помочь им со здравоохранением и размещением детей в школах.

Украинский переселенец Станислав Голотюк неделями искал человека, который бы помог выехать из Украины и найти жилье в США.

Он просматривал записи в группах на Facebook. Несколько людей из Нью-Йорка и Чикаго обещали помочь, но впоследствии исчезали. Другие просили денег. В конечном итоге поисками жилья занялась его подруга, в надежде, что это принесет удачу.

После обращений к более чем 50 американцам он, наконец, получил ответ: "Конечно, я помогу. Отправьте данные о себе".

27-летний Голотюк не был уверен в человеке, с которым контактировал, однако для новой американской программы обязательным условием было наличие "спонсора". Через три дня он получил документы на выезд, но когда в конце сентября прошлого года с подругой, 22-летней Марией Мужун, они прибыли в нью-йоркский Международный аэропорт им. Джона Кеннеди, их там никто не ждал.

На двоих у них было в общей сложности только 100 долларов и первую ночь на североамериканском континенте они провели под пирсом на Кони-Айленде. Ночь растянулась на недели, и украинцы в конечном итоге решили установить для себя палатку, приобретенную в "Волмарте".

Станислав Голотюк

В ряде случаев даже наличие "спонсора" не решало всех проблем. 38-летняя киевлянка Елена Афанасьева приехала в небольшой городок в Пенсильвании в конце июня 2022 года со своими двумя дочерьми, 13 и 16 лет. Ее "спонсором" выступила 56-летняя женщина.

Местные группы собрали деньги, чтобы помочь семье беженцев, однако женщина, предоставившая жилье, не позволила покупать на них школьные принадлежности для дочерей, обвинив украинку в эгоизме. В конце концов она попросила украинку выселиться.

Афанасьева переехала в Нью-Йорк, обратилась за помощью в католическую благотворительную организацию и теперь живет в приюте для бездомных — небольшом гостиничном номере на Манхэттене, где они делят кровать небольшого размера.

Но сторонники программы Uniting for Ukraine называют программу в целом успешной.

"Ежемесячно беженцев становится все больше, потому что это работает, — пояснила Аня МакМюррей из Welcome.US. — Они отправляют в Украину истории и говорят, что это путь, по которому стоит пойти, что здесь вы найдете безопасность. Американский народ приветствует вас".

