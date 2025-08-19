США депортували українських біженців: з'явилися їхні перші світлини на Батьківщині (фото)

Служба імміграції та митного контролю США опублікувала фото українців, які повернулися на батьківщину з території Америки.

За інформацією ICE, це "перші хвилини" українських біженців після повернення додому.

"Ось фотографії перших хвилин повернення українських іноземців додому після їхнього вивезення зі Сполучених Штатів", — йдеться в дописі.

Деталі щодо кількості депортованих або причин їхнього виїзду не розкриваються. Також не відомо, чи йдеться про добровільне повернення, чи про примусову депортацію через порушення візового або міграційного режиму. На опублікованих фото видно український пункт пропуску.

Нагадаємо, що цього року Дональд Трамп планував позбавити українських біженців тимчасового правового статусу у США та прискорено їх депортувати. Рішення входило до ширших кроків адміністрації щодо мільйонів мігрантів, які отримали тимчасовий захист за гуманітарними програмами за часів Джо Байдена. Втрата статусу торкнулася не лише українців, а й громадян Куби, Гаїті, Нікарагуа, Венесуели та афганців, які рятувалися після захоплення країни талібами. Міністерство внутрішньої безпеки США тоді не робило офіційних заяв, а Білий дім і посольство України не відповідали на запити.

Згодом, у серпні, стало відомо, що через завершення дії гуманітарної програми Uniting for Ukraine тисячі українських біженців можуть залишитися без легального статусу. Експерти попереджають про можливі арешти та примусове виселення.Зокрема, близько 120 тисяч українців, які прибули до США за останні два роки через програму Uniting for Ukraine, опинилися під загрозою втрати гуманітарного захисту та депортації.

Також Фокус писав, що, на думку прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, допомога для українських біженців не повинна перевищувати рівень підтримки, яку отримують безробітні громадяни країни.