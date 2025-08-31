Чоловік дізнався, що його сини не є його біологічними дітьми після бійки з одним із них

45-річний чоловік за допомогою ДНК-тесту дізнався, що жоден із його двох синів не є його біологічною дитиною, після того, як побився з одним із них.

Цзян Хунтао з провінції Шаньдун на сході Китаю подав на свою колишню дружину до суду, вимагаючи повернути йому 42 тис. доларів в юаневому еквіваленті, тобто приблизно 1,7 млн грн, які він платив як аліменти та плату за освіту своїх синів, пише South China Morning Post.

Цзян одружився 2002 року, і через два роки у них народився перший син, а 2014 року — другий. Однак у 2022 році пара розлучилася. За умовами угоди, все майно перейшло до колишньої дружини, а у Цзяна залишився тільки автомобіль. У вересні минулого року, коли Цзян одружився знову, колишня дружина з двома синами заявилися до нього, знову розпочавши суперечку щодо розподілу майна.

Під час розмови на підвищених тонах старший син штовхнув чоловіка і став душити з криком "Ти мені не батько", що викликало у Цзяна підозри. Згодом він узяв зубну щітку сина на аналіз ДНК, який не виявив у них жодного біологічного зв'язку. Таким же чином чоловік пізніше виявив, що його другий син також не був його біологічною дитиною. Цзян стверджував, що батьком старшої дитини був голова місцевої сільради, а до народження другого хлопчика безпосередній стосунок мав його двоюрідний брат.

У суді Цзян зажадав від екссім'ї компенсації моральної шкоди, а також відшкодування витрат на аліменти та оплату навчання. Колишня дружина оскаржила законність тесту на батьківство і заявила про маніпуляції з боку нинішньої дружини Цзяна, визнавши тільки компенсацію за моральну шкоду.

Однак суд, взявши до уваги, що жоден із синів не є біологічним родичем Цзяна, виніс рішення на його користь. При цьому дружина його двоюрідного брата, який є біологічним батьком молодшого хлопчика, також подала до суду на колишню дружину і кузена, звинувачуючи їх у подружній невірності.

