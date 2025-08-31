Мужчина узнал, что его сыновья не являются его биологическими детьми после драки с одним из них

45-летний мужчина с помощью ДНК-теста узнал, что ни один из его двух сыновей не является его биологическим ребенком, после того как подрался с одним из них.

Цзян Хунтао из провинции Шаньдун на востоке Китая подал на свою бывшую жену в суд, требуя вернуть ему 42 тыс. долларов в юаневом эквиваленте, то есть примерно 1,7 млн грн, которые он платил как алименты и плату за образование своих сыновей, пишет South China Morning Post.

Цзян женился в 2002 году, и два года спустя у них родился первый сын, а в 2014 году — второй. Однако в 2022 году пара развелась. По условиям соглашения, все имущество перешло к бывшей жене, а у Цзяна остался только автомобиль. В сентябре прошлого года, когда Цзян женился снова, бывшая жена с двумя сыновьями заявились к нему, снова начав спор о разделе имущества.

Во время разговора на повышенных тонах старший сын толкнул мужчину и стал душить с криком "Ты мне не отец", что вызвало у Цзяна подозрения. Впоследствии он взял зубную щетку сына на анализ ДНК, который не выявил у них никакой биологической связи. Таким же образом мужчина позже обнаружил, что его второй сын также не был его биологическим ребенком. Цзян утверждал, что отцом старшего ребенка был глава местного сельсовета, а к рождению второго мальчика непосредственное отношение имел его двоюродный брат.

В суде Цзян потребовал от экс-семьи компенсации морального ущерба, а также возмещения расходов на алименты и оплату обучения. Бывшая жена оспорила законность теста на отцовство и заявила о манипуляциях со стороны нынешней жены Цзяна, признав только компенсацию за моральный ущерб.

Однако суд, приняв во внимание, что ни один из сыновей не является биологическим родственником Цзяна, вынес решение в его пользу. При этом жена его двоюродного брата, который является биологическим отцом младшего мальчика, также подала в суд на бывшую супругу и кузена, обвиняя их в супружеской неверности.

