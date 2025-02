Хотела отдать парню: две женщины подрались в ресторане из-за одного жареного куска курицы

За дракой наблюдал один из посетителей заведения, который спокойно продолжал есть и смотреть, как девушки валяются по полу.

Две женщины в Колумбии подрались из-за одной жареной куриной ножки, которую одна из них хотела отдать своему парню. Видео драки обнародовало издание Need to know.

Дикая драка вспыхнула в курином магазине после того, как две женщины сошлись лбами из-за одного куска жареной курицы.

Драка двух женщин из-за куриной ножки Фото: Скриншот

Схватка началась с того, что одна из женщин якобы выхватила хрустящую куриную ножку прямо из рук другой. Тогда другая женщина закричала на посетительницу, чтобы та отдала курицу, потому что она хотела отдать ее своему парню, но та отказалась. Разгорелось жаркое противостояние, после чего пара запуталась в бешеной потасовке посреди магазина.

На видео видно, как две женщины дергают друг друга за волосы, а затем падают на пол в диком неистовстве.

В то же время, несмотря на безумие, которое разворачивалось перед ним, спокойный посетитель столовой едва вздрогнул. Он спокойно поднялся со своей едой и продолжил есть, пока две женщины неистово бились на полу.

Парень наблюдает за дракой женщин Фото: Скриншот

"Ресторан: "Наша курица такая вкусная, что вы будете драться за каждый кусочек", — прокомментировал один из пользователей в социальных сетях.

"Выглядит как впечатляющее место, куда можно пойти с семьей", — прокомментировал другой.

