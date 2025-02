Хотіла віддати хлопцеві: дві жінки побилися в ресторані через один смажений шматок курки

За бійкою спостерігав один з відвідувачів закладу, який спокійно продовжував їсти та дивитись, як дівчата валяються по підлозі.

Дві жінки в Колумбії побились через одну смажену курячу ніжку, яку одна з них хотіла віддати своєму хлопцеві. Відео бійки оприлюднило видання Need to know.

Дика бійка спалахнула в курячій крамниці після того, як дві жінки зійшлися лобами через один шматок смаженої курки.

Бійка двох жінок через курячу ніжку Фото: Скриншот

Сутичка почалася з того, що одна з жінок нібито вихопила хрустку курячу ніжку прямо з рук іншої. Тоді інша жінка закричала на відвідувачку, щоб та віддала курку, бо вона хотіла віддати її своєму хлопцеві, але та відмовилася. Розгорілося палке протистояння, після чого пара заплуталася в шаленій штовханині посеред магазину.

На відео видно, як дві жінки смикають одна одну за волосся, а потім падають на підлогу в дикому шаленстві.

Водночас, попри божевілля, яке розгорталося перед ним, спокійний відвідувач їдальні ледь здригнувся. Він спокійно піднявся зі своєю їжею і продовжив їсти, поки дві жінки несамовито билися на підлозі.

Хлопець спостерігає за бійкою жінок Фото: Скриншот

"Ресторан: "Наша курка така смачна, що ви будете битися за кожен шматочок", — прокоментував один із дописувачів у соціальних мережах.

"Виглядає як вражаюче місце, куди можна піти з сім'єю", — прокоментував інший.

