У Колумбії під час урочистого відкриття впала ялинка: загинув 19-річний правоохоронець (фото)

Десятки людей намагалися врятували молодого копа, якого придавило важкою конструкцією, однак він помер у лікарні від отриманих травм. Місцева влада розпочала пошук відповідальних за неналежне закріплення різдвяного дерева.

У одному з муніципалітетів у центрі Колумбії стався нещасний випадок — під час відкриття різдвяної ялинки, коли ввімкнули святкові вогні, конструкція не втрималася та впала на молодого поліцейського. Про це повідомляє видання "Need To Know".

ЗМІ пише, що 19-річний поліцейський Кевін Андрес Навас працював на різдвяному заході, коли його розчавило конструкцією ялинки. Десятки людей збіглися на місце інциденту та намагалися підняти конструкцію, однак через її довжину в 30 м і вагу спочатку не вдалося витягти чоловіка.

Загиблий 19-річний поліцейський Кевін Навас (фото: Jam Press)

Згодом людям вдалося дістатися до молодого поліцейського, якого доправили до лікарні в критичному стані. Однак лікарі не змогли врятувати 19-річного Кевіна, який помер від травм, несумісних з життям.

Журналісти пишуть, що коли ввімкнена ялинка почала падати, то на святі лунали крики та вигуки, що спричинили жах у людей. На подію в парку Болівара, розташованому в муніципалітеті Жирардо, розташованому в Кундінамарка, прийшла велика кількість сімей з дітьми. Саме загиблий Кевін Навас був єдиним, на кого впала ялинка.

За свідченнями людей, верхня частина дерева зламалася, що призвело до його падіння. Інші люди, які перебували на місці інциденту, стверджували, що чули хрускіт та почали швидко бігти, аби не опинитися під ялинкою.

Місцева мерія висловила співчуття сім'ї та близьким загиблого поліцейського Кевіна Наваса. Також там розпочали розслідування, аби встановити відповідальних осіб, які закріплювали конструкцію різдвяного дерева.

