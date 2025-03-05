Скандал у торговому центрі: жінка помітила ввімкнену камеру в примірювальній (фото)

Лейді Камарго помітила сторонній пристрій уже під час переодягання. Взявши його в руки для перевірки, вона виявила, що фронтальна камера ввімкнена і веде запис.

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В одному з торгових центрів столиці Колумбії, Боготи, стався тривожний інцидент, що викликав широкий суспільний резонанс. Лейді Камарго, яка перебувала в примірювальній, з жахом виявила на підлозі мобільний телефон, який, як виявилося, записував її під час переодягання. Про це пише NTK.

Постраждала помітила сторонній пристрій, коли вже почала міняти одяг. Піднявши його для перевірки, вона зрозуміла, що фронтальна камера перебуває в активному режимі і веде запис. Усвідомивши ситуацію, Лейді не розгубилася: вона оперативно схопила власний смартфон і зняла знахідку, щоб зафіксувати докази можливого злочину.

На її фото чітко видно, що телефон лежить на підлозі роздягальні, спрямований вгору, а його камера активно працює. Усвідомивши масштаби події, жінка негайно звернулася до співробітників магазину. На місце було викликано охорону і поліцію, які розпочали розслідування.

Жінка помітила телефон із камерою Фото: Jam Press

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Після цього Лейді вирушила оглядати торговий зал, намагаючись визначити власника пристрою. Незабаром її увагу привернув підліток, який перебував у магазині разом із сім'єю. Жінка запідозрила його у спробі таємної зйомки та вирішила відкрито його звинуватити. Однак ситуація швидко переросла в конфлікт: почалася словесна перепалка, під час якої правоохоронці вивчили вміст знайденого телефону.

Несподівано для всіх жодних відеозаписів Лейді Камарго на пристрої виявлено не було. Це поставило під сумнів винність підлітка й унеможливило застосування до нього будь-яких санкцій.

Експерти попереджають: подібні ситуації можуть повторюватися, тому важливо завжди бути уважним, оглядати приміряльні перед використанням, а в разі підозрілих знахідок негайно звертатися до адміністрації закладу або правоохоронних органів.

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