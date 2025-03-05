Скандал в торговом центре: женщина заметила включенную камеру в примерочной (фото)

Лейди Камарго заметила постороннее устройство уже во время переодевания. Взяв его в руки для проверки, она обнаружила, что фронтальная камера включена и ведет запись.

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В одном из торговых центров столицы Колумбии, Боготы, произошел тревожный инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Лейди Камарго, находившаяся в примерочной, с ужасом обнаружила на полу мобильный телефон, который, как оказалось, записывал ее во время переодевания. Об этом пишет NTK.

Пострадавшая заметила постороннее устройство, когда уже начала менять одежду. Подняв его для проверки, она поняла, что фронтальная камера находится в активном режиме и ведет запись. Осознав ситуацию, Лейди не растерялась: она оперативно схватила собственный смартфон и засняла находку, чтобы зафиксировать доказательства возможного преступления.

На ее фото четко видно, что телефон лежит на полу раздевалки, направленный вверх, а его камера активно работает. Осознав масштабы происшествия, женщина незамедлительно обратилась к сотрудникам магазина. На место были вызваны охрана и полиция, которые приступили к расследованию.

Женщина заметила телефон с камерой Фото: Jam Press

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После этого Лейди отправилась осматривать торговый зал, пытаясь определить владельца устройства. Вскоре ее внимание привлек подросток, который находился в магазине вместе с семьей. Женщина заподозрила его в попытке тайной съемки и решила открыто его обвинить. Однако ситуация быстро переросла в конфликт: началась словесная перепалка, в ходе которой правоохранители изучили содержимое найденного телефона.

Неожиданно для всех никаких видеозаписей Лейди Камарго на устройстве обнаружено не было. Это поставило под сомнение виновность подростка и сделало невозможным применение к нему каких-либо санкций.

Эксперты предупреждают: подобные ситуации могут повторяться, поэтому важно всегда быть внимательным, осматривать примерочные перед использованием, а в случае подозрительных находок немедленно обращаться к администрации заведения или правоохранительным органам.

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