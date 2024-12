В Колумбии во время торжественного открытия упала елка: погиб 19-летний полицейский (фото)

Десятки людей пытались спасли молодого копа, которого придавило тяжелой конструкцией, однако он умер в больнице от полученных травм. Местные власти начали поиск ответственных за ненадлежащее закрепление рождественского дерева.

В одном из муниципалитетов в центре Колумбии произошел несчастный случай — во время открытия рождественской елки, когда включили праздничные огни, конструкция не удержалась и упала на молодого полицейского. Об этом сообщает издание "Need To Know".

СМИ пишет, что 19-летний полицейский Кевин Андрес Навас работал на рождественском мероприятии, когда его раздавило конструкцией елки. Десятки людей сбежались на место инцидента и пытались поднять конструкцию, однако из-за ее длины в 30 м и веса сначала не удалось вытащить мужчину.

Погибший 19-летний полицейский Кевин Навас (фото: Jam Press)

Впоследствии людям удалось добраться до молодого полицейского, которого доставили в больницу в критическом состоянии. Однако врачи не смогли спасти 19-летнего Кевина, который умер от травм, несовместимых с жизнью.

Журналисты пишут, что когда включенная елка начала падать, то на празднике раздавались крики и возгласы, которые вызвали ужас у людей. На событие в парке Боливара, расположенном в муниципалитете Жирардо, расположенном в Кундинамарка, пришло большое количество семей с детьми. Именно погибший Кевин Навас был единственным, на кого упала елка.

По свидетельствам людей, верхняя часть дерева сломалась, что привело к его падению. Другие люди, которые находились на месте инцидента, утверждали, что слышали хруст и начали быстро бежать, чтобы не оказаться под елкой.

Местная мэрия выразила соболезнования семье и близким погибшего полицейского Кевина Наваса. Также атм начали расследование, чтобы установить ответственных лиц, которые закрепляли конструкцию рождественского дерева.

Напомним, Фокус писал, как "лысая" рождественская елка стала мемом в Италии. Римляне дали дереву прозвище "Spelacchio" — "облезлая" — и завели ему собственный аккаунт в соцсети. Впоследствии выяснилось, что "лысая" елка на центральной площади Рима стоила городу 49 000 евро.

Также мы рассказывали, как британцы отреагировали на открытие главной елки страны. Лондонскую рождественскую елку на Трафальгарской площади назвали "причудливым початком кукурузы" и "соленым огурцом" по сравнению с новогодним деревом, установленным в Нью-Йорке (США).