Огромный кусок льда упал с неба и пробил крышу дома во Флориде (фото)

Подобные случаи не редки. Сейчас Федеральное управление гражданской авиации выясняет, мог ли лед упасть с пролетающего мимо самолета.

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Федеральное управление гражданской авиации расследует инцидент, связанный с падением с неба большого куска льда на дом в Палм-Кост во Флориде, США. Об этом сообщает издание PEOPLE.

Как отмечается, в понедельник, 3 февраля, местная пожарная служба получила сообщение о большом куске льда, падающего с неба. Звонивший рассказал о нескольких кусках льда, разбросанных по проезжей части, один из которых попал в дом соседа.

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Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили дыру в металлической крыше и фракции льда, проникшие в жилые помещения дома. Чтобы защитить имущество, пожарная служба накрыла поврежденную крышу брезентом. О пострадавших в результате инцидента не сообщалось.

После этого о происшествии было уведомлено Федеральное управление гражданской авиации, которое выясняет, мог ли кусок льда выпасть из пролетающего над домом самолета, оставив зияющую дыру в крыше. Когда агентство получает сообщения о подобных инцидентах, оно пытается идентифицировать воздушные суда, которые могут быть потенциально замешанными в таких случаях. Как отмечается, вода может вытекать и образовывать лед на внешней стороне самолета. По мере снижения аппарата и повышения температуры, лед может подтаять и отвалиться от корпуса.

PEOPLE отмечает, что подобные случаи довольно часто случаются в США. К примеру, 1 января 2024 года кусок льда "размером с арбуз" пробил крышу дома супружеской пары в Калифорнии. Супруги подали несколько исков на авиакомпанию JetBlue, обвиняя ее в халатности и незаконном проникновении на чужую территорию. Пара требовала 360 000 долларов за ущерб имуществу, 40 000 долларов за медицинские расходы, 300 000 долларов за эмоциональный ущерб и 300 000 долларов за боль, страдания и неудобства.

Похожий инцидент произошел с семьей из Нью-Джерси в июне 2024 года. Пол Гомес из Патерсона рассказал, что глыба льда проломила крышу его дома ночью, и приземлилась менее чем в 3,5 метрах от того места, где он и его семья сидели. Глыба льда могла быть биоотходами с самолета. Семья подала иск в Федеральное управление гражданской авиации. Ущерб настолько серьезен, что дому требуется полностью новая крыша.

Напомним, рейс авиакомпании United Airlines из Хьюстона в Нью-Йорк отложили из-за сообщения о неисправности воздушного судна. Одна из пассажирок сняла на камеру телефона, как двигатель Airbus A320, стоящего в аэропорту, начинает гореть.

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